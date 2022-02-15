Суверенный Князь выступил с видеообращением посредством своего Фонда Князя Альбера II.

Загрязнение окружающей среды, чрезмерный вылов рыбы, неустойчивая аквакультура, утрата биоразнообразия, подкисление вод… По словам Князя, число опасностей, угрожающих нашим океанам, огромно. Будучи приверженцем миссии защиты окружающей среды, Князь выступил с видеообращением через свой Фонд, в рамках международного саммита «Один океан» («One Ocean Summit»), прошедшего в Бресте с 9 по 11 февраля. Суверенный Князь рассказал об угрозах природе, но также предложил и возможные решения.

Потому как настал час не только привлекать внимание к проблеме глобального потепления, но и предлагать решения. Их множество: предупреждение о рисках, сотрудничество с учеными, повышение осведомлённости молодежи, сохранение исчезающих видов, осуществление энергетического перехода…

Одной из затронутых тем стало развитие защищенных морских зон. «Сегодня я хотел бы посвятить 30% времени моего выступления этой проблеме, так как к 2030 году нам крайне необходимо внедрить их на 30% территории наших морей.» — заявил Суверенный Князь.

Также, Князь Альбер II обратился к жителям Княжества и пригласил их принять участие в форуме Monaco Blue Initiative, который пройдёт 20 и 21 марта. Уже 12 лет эта дискуссионная платформа организует открытые обсуждения проблем будущего морей.

«Вы будете желанными гостями, и я надеюсь встретить вас там, так как судьба океанов должна объединить, как минимум, 70,8% из нас» — заключил Князь в завершение видео, сделав отсылку к 70,8% территории нашей планеты, покрытой океанами.