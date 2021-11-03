











Инициатива «Because the Ocean» — это напоминание о том, что состояние климата напрямую зависит от защиты океанов.

31 октября, в первый день конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26), Князь Альбер II вместе с другими международными лидерами представил третью декларацию «Because the Ocean» на специальном мероприятии, организованном в Эдинбургском университете.

В декларации содержится призыв более тщательно учитывать связь между океанами, климатом и биоразнообразием. Также в документе предлагается реализовывать более амбициозные меры по защите океанов и борьбе с глобальным потеплением.

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Долгосрочные обязательства

Присоединившиеся к декларации стороны должны взять на себя обязательство работать над сокращением выбросов парниковых газов, связанных с международным морским транспортом. Они также обязуются способствовать развитию чистых возобновляемых источников энергии на море и выступать за усиление государственных и частных источников поддержки адаптации к изменению климата и смягчения его воздействия на океан. Наконец, подписавшие декларацию стороны должны взять на себя обязательство сотрудничать с Межправительственной группой экспертов по изменению климата для достижения этих целей.

Князь Монако напомнил о роли океана в регулировании климата: именно океан поглощает более 25% выбросов CO2 и 90% избыточного тепла, вызванного глобальным потеплением. «Мы должны полностью изучить роль океана и стремиться расширять эти знания, разработать инструменты для сохранения океана, усилить меры, применяемые для популяризации идеи сохранения экосистемы, и учитывать проблемы океана на всех переговорах ООН», — сказал Государь.

2 ноября Князь Альбер II выразил сожаление в связи с задержкой реализации Парижского соглашения от 2015 года. Однако Князь Монако не теряет надежды и напоминает, что сегодня «существуют решения, которые защищают природу и приносят прогресс человечеству».

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