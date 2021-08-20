











Повышение температуры может разрушить, в частности, индустрию туризма.

В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) особое внимание уделяется повышению температуры. Какова же ситуация в нашем регионе? Мы взяли интервью у Натали Ильми (Nathalie Hilmi), сотрудника Научного центра Монако и исследователя МГЭИК. Ее работа заключается в установлении связей между наукой и экономикой.

Натали Ильми (Nathalie Hilmi)

Чрезвычайная ситуация в сфере климата

Первая проблема — это повышение температуры. «В Средиземноморье температура выше среднемировой», — объясняет Натали. «Повышение среднемировой температуры воздуха составляет 1,1% по Цельсию. В настоящее время бассейн Средиземного моря потеплел на 1,5 градуса».

«С другой стороны, у нас будет все больше засух и все меньше ветров. Это означает меньшее количество осадков и увеличение экологических и агроэкологических рисков. Меньше ветров также означает, что инвестиции в ветроэнергетику не будут столь успешными, как мы думали».

«Также существует проблема волн жары. Они стали чаще, сильнее и дольше». Прогнозируемая температура в нашем регионе приблизится к температуре, которая наблюдается сегодня в Алжире, т.е. 40°C летом. А это окажет прямое влияние на экономику региона.

«Если турист решит поехать в другое место, потому что там будет прохладнее, то в долгосрочной перспективе мы погубим отрасль, которая всегда приносила прибыль». В регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег 10% работников заняты в сфере туризма.

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Повышение уровня воды

«Арктика и Антарктика продолжают таять. В связи с этим уровень мирового океана продолжает повышаться», — говорит Натали. «На глобальном уровне мы считали, что к 2100 году уровень моря поднимется на 43-84 см. В Средиземноморье, мы думаем, он превысит один метр».

Как уверяет исследовательница, здания на берегу моря надежно защищены. Однако инфраструктура рассчитана на определенный уровень сопротивления. Район Анс-дю-Пор, например, был спроектирован в соответствии со всеми возможными сценариями МГЭИК.

Тем не менее эти сценарии имеют свои пределы. «Когда мы делаем прогнозы, это всего лишь варианты развития событий. Мы не знаем какой сценарий в действительности получит развитие». В случае резкого улучшения ситуации, рисков не будет. «Если, с другой стороны, мы позволим выбросам углекислого газа (CO2) расти без ограничений, тогда может возникнуть реальная опасность».

В докладе четко сказано: изменение климата вызвано деятельностью человека

Ситуацию еще можно спасти

«Реальное решение, которое рекомендует МГЭИК, — это радикальное сокращение выбросов CO2. В докладе четко сказано: изменение климата вызвано деятельностью человека». И для этого есть решения на всех уровнях.

Среди них Натали Ильми упоминает о возможности устранения CO2 из атмосферы путем использования природных и технологических решений и перенаправления инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Наши повседневные привычки также могут оказать положительное влияние. «Нам необходимо изменить менталитет людей. Потребители должны осознать, что каждое их действие оказывает влияние». Это возвращает нас к основному принципу экономики: спрос и предложение. «Спрос исходит от потребителя, если нет спроса, производитель не поедет на другой конец планеты за своими фруктами и овощами».

Следующий решающий саммит, COP26, состоится этой осенью. В преддверии этого, с 12 по 14 октября, Натали Ильми возглавит исследовательскую группу при участии экспертов в области естественных наук, экономики и политиков. «Мы соберем их вместе и будем думать в течение двух дней». Найденные решения будут представлены на COP26, «с биркой Монако».

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