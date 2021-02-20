











В то время как изменение климата, жара и засуха ставят под угрозу выживание виноградников на Лазурном берегу, виноделов горных районов Приморских Альп наоборот может ждать появление новых великолепных Гран крю.

Расположенный на склоне холма в Ницце, обдуваемый средиземноморскими ветрами с одной стороны, а с другой укромно защищенный горами, домен Château de Bellet до сих пор выращивает добротное вино из местных сортов. Как и многие другие домены Лазурного берега, тринадцать гектаров поместья недавно пережили сильную засуху. Такие климатические встряски могут в конечном счете поставить под угрозу качество знаменитых винтажей региона. «Некоторые соседние хозяйства уже закупили оборудование для орошения своих виноградников», — сетует Офели Гинар (Ophélie Guinard), управляющая Château de Bellet, у которого до сих пор нет «такого дорогостоящего оборудования». Однако, скорее всего этих трат не избежать, иначе есть риск потерять часть урожая, как это было в 2017 году, особо засушливом году. Тогда было утрачено 30% урожая!

Изменение температуры в первую очередь бьет по качеству вина

Château de Bellet

Ранний сбор урожая

«Сбор урожая, который раньше обычно начинался в середине сентября, теперь порой начинается уже в конце августа», — объясняет Офелия Гинар. Она наблюдает за этими изменениями на протяжении последних десяти лет своей работы в Château de Bellet. «Нам приходится собирать виноград гораздо быстрее чем раньше — три недели вместо предыдущих шести, с таким же количеством работы. Настоящий спорт!»

«Даже если виноградные лозы и способны адаптироваться к новым климатическим условиям, то изменение температуры в первую очередь бьет по качеству вина, которое, скорее всего, пострадает и, возможно, больше не будет таким привлекательно для потребителя», — говорит Иньяки Гарсия де Кортасар (Iñaki Garcia de Cortazar), директор подразделения «Агроклимат» в центре Inrae в Авиньоне. Ученый говорит, что постоянное повышение температуры, даже ночью, может значительно изменить состав виноградных ягод и, следовательно, вина.

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Поиск решений

По мнению ученого, разработка новых, более устойчивых сортов винограда остается долгосрочной задачей, которая может занять около десяти лет, не считая времени, необходимого для продвижения этих новых растений производителям. «Существуют и другие решения, — отмечает исследователь, — в рамках одного и того же сорта винограда можно выбрать более устойчивые, забытые местные сорта. Еще одним решением может быть высадка сортов из более жарких стран — Италии или Греции…»

Сегодня вина Альпийской дуги интересуют все большее число потребителей, которые ищут менее спиртовые вина

Горный «Эльдорадо»

Некоторые регионы, которые долгое время были непригодны для виноделия, завтра возможно будут способны производить великолепные винтажи и Гран крю. «Северные и горные районы Франции действительно улучшили качество и количество производимого вина за последние двадцать лет», — заключает Иньяки Гарсия де Кортасар.

Домен Allemand, расположенный на склонах долины реки Дюранс в Альпах — не исключение. Здесь высота над уровнем моря близка к 700 метрам, и винодел пользуется преимуществами перепадов температуры, характерных для горных регионов: «солнечные дни и прохладные ночи», — резюмирует Летиция Альман, которая приобрела это семейное поместье в 2017 году. Этот домен был основан ее дедушкой в 1950-х годах. Рядом с виноградниками Шардоне сегодня произрастает знаменитый местный сорт винограда, хотя в конце прошлого века его не воспринимали всерьез — это Моллар, что буквально означает «маленькая гора».

Летиция Альман

Возрождение забытого сепажа

В 1980-х годах лозы Моллара часто уничтожались альпийскими виноделами, которые предпочитали международные сорта винограда, такие как Каберне или Мерло. Сегодня Моллар редко встречается, это как правило несколько старых и часто больных лоз, растущих в угодьях некоторых доменов. «Моллар мог бы исчезнуть через несколько десятков лет», — объясняет винодел, — но мой отец сумел спасти этот сорт, после того как десять лет проводил селекцию на экспериментальных фермах, совместно с Французским институтом виноградарства и вина (IFV)».

Любопытно, но, судя по всему, Моллар очень неплохо приспособлен к климатическим изменениям… «Его позднее созревание позволяет избежать весенних заморозков, в отличие от сорта Шардоне, который просыпается раньше», — отмечает Летиция Альман. Повышение температуры даже улучшило качество Моллара: в ягодах стало больше сахара и меньше кислотности. «Сегодня вина Альпийской дуги интересуют все большее число потребителей, которые ищут менее спиртовые вина!»

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