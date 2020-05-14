Малоизвестные, но уникальные: откройте для себя вина Ниццы

50 гектаров виноградников. Несомненно, один из самых маленьких аппелласьонов Франции, единственный в агломерации Ницца. Вина марки «AOP Bellet» поистине уникальны. Поговорим о них поподробнее.
Виноградники «Bellet» находятся всего в нескольких километрах от Монако. Они не так известны, как соседние «AOP Côtes de Provence», но не менее плодородны. Удачное географическое положение между морем и горами поспособствовало складыванию в Ницце неповторимого терруара: солнце освещает землю 2700 часов в году, достаточно часто идут дожди, необходимые для роста виноградной лозы, с расположенного невдалеке моря дует теплый ветер, в воздухе царит свежесть. В общем, на территории этого аппелласьона есть все необходимые условия для получения качественных белых, розовых и красных вин.
Cемейное производство
Вино делают в основном из местных сортов винограда. Для изготовления красного и розового вин «AOP Bellet» использует такие сорта, как Фолль Нуар (который, хоть и с нерегулярной периодичностью, но приносит отличные урожаи), Браке (названный так в честь семьи местных виноградарей), а также классические Гренаш и Сенсо. Для белых вин используется Шардоне, который в 80-90% случаев ассамблируют с традиционным средиземноморским Роллем.
Все это контролируется виноградарями, которые уже не одно поколение работают на этой земле. Все они следуют принципам «разумного сельского хозяйства», большинство из них имеют сертификаты о биологической чистоте своей продукции. На сегодняшний день в «Bellet» работает 9 производителей, каждый из которых с бережностью относится к своей земле и истории аппелласьона.
Cтарая традиция, восходящая к грекам
Виноградники «Bellet», как и все виноградники региона, были посажены греками. Именно они в V веке до н.э. построили Никейю (нынешнюю Ниццу), еще до того, как в этом регионе поселились римляне и развили виноградарство. Лишь в XVI веке нашей эры появилось первое винодельческое хозяйство – усадьба «Bellet». Начало XIX века оказалось самым благоприятным периодом для, на тот момент, 1000-гектарного виноградника. Но затем последовала череда проблем, таких как нашествие филлоксеры, от которого пострадали виноградники по всей Франции. Когда беда миновала, виноградари Ниццы приступили к восстановлению терруара, но последствия нашествия были настолько велики, что полностью восстановить виноградники «Bellet» удалось только к 1941 году.
Легендарные местные вина
Сегодня в «Bellet» производят ароматные белые вина с цитрусовыми нотками, прохладные розовые, терпкие красные… Изысканные вина, которые, к сожалению, до сих пор не так широко известны и которые вынуждены конкурировать с винами «AOP Côtes de Provence».
Даже находясь в тени славы своего провансальского соседа, ниццкое винодельческое хозяйство, находящееся вблизи Бухты Ангелов, у подножия Альп, не изменяет стандартам качества своей продукции и развивает местное производство. Ежегодно производится 120.000 бутылок.
Местные виноделы:
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