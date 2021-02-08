











Наводнения, повторяющиеся штормы и нашествия комаров. В то время как температура в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег повышается в среднем на 0,3°C за десятилетие, изменение климата вполне может привести к реконфигурации провансальской экосистемы уже в этом столетии согласно последним данным Météo-France.

Проливные дожди, разрушительные наводнения и оползни. В октябре прошлого года шторм Алекс привел к наводнению в горных районах департамента Приморские Альпы, разрушению дорог, сотен домов и многочисленных деревень. К сожалению, эта драма — всего лишь часть большой картины, тенденции на увеличение количества штормов и наводнений в Европе за последние годы. Согласно докладу ООН, за последние двадцать лет количество стихийных бедствий в мире удвоилось.

Жара захватывает юг Франции

В то время как температура на планете повышается в среднем на 0,2°C за десятилетие, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег потепление происходит со скоростью примерно в 0,3°C за тот же период. «Три самых жарких года в истории наблюдений были зафиксированы за последние двадцать лет», — констатирует Сесиль Гюйон (Cécile Guyon), климатолог в Météo-France. Еще большую тревогу вызывает тот факт, что засуха и жара будут усиливаться. «К концу века средняя влажность почвы может быть аналогична самым засушливым на сегодня показателям», — добавляет она. По оценкам климатологов, пожароопасный период также будет дольше, чем сегодня, что означает больше рисков возникновения лесных пожаров.

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Лазурному берегу грозит эрозия

Глобальное потепление и таяние льдов, вероятно, значительно поднимут уровень мирового океана в течение следующих нескольких столетий. Повышение уровня Средиземного моря и увеличение количества штормов на южном побережье Франции может усилить процесс эрозии песчаных пляжей Лазурного берега, которые уже серьезно ослаблены искусственной береговой линией и туризмом.

С конца 1990-х годов «карманные пляжи» Прованса, т. е. небольшие песчаные бухты, как говорят, потеряли почти половину своей поверхности, что делает их особенно уязвимыми к эрозии. В настоящее время они включены в «красную книгу» французских экосистем, составленный Международным союзом охраны природы (МСОП).

Возможные нашествия комаров

Климатические изменения могут привести к существенному увеличению популяции комаров в регионе. «Чем выше температура, тем выше репродуктивные способности этого насекомого» — объясняет Сесилия Клейз (Cécilia Claeys), исследователь в области экологической социологии из Университета Экс-Марсель. «Так мы возможно будем наблюдать за появлением тигрового комара на новых территориях, особенно в горных районах, расположенных на больших высотах».

Но именно в городах риск возникновения тигрового комара наиболее высок, так как здесь он может с легкостью найти приют. Именно в многочисленных водоемах, комар откладывает яйца и там же ищет свою добычу. Увеличение количества автохтонных комаров может привести к повторному появлению в регионе малярии, которая не наблюдалась в регионе с 1960-х годов.

Тигровый комар / Википедия