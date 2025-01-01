Полный гид по парковкам в Монако

В 2024 году в Монако открылся новый «Паркинг де Салин», рассчитанный на более чем 1 500 парковочных мест. Этот проект направлен на улучшение транспортного потока и повышение удобства для жителей и гостей Княжества. © Monaco Tribune

В этой статье мы делимся с туристами, служащими и местными жителями всей информацией о парковочных местах в Монако и их стоимости.

Во многом по эстетическим соображениям в Монако ограничена возможность парковки на улицах. Таких мест в Княжестве всего 1000. Помимо бесплатной парковки для электромобилей и для всех автомобилистов по воскресеньям (только на улицах), обычный тариф составляет 2,40 евро в час и оплачивается непосредственно в терминалах или через приложения PayByPhone и Monapass. Следует также отметить, что максимальное время парковки в большинстве районов составляет два часа. Поэтому лучшим вариантом остаются платные паркинги.

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Где припарковаться в Монако?

Аннонсиад, Гримальди Форум, Экзотический сад… В Княжестве около сорока общественных парковок и почти 20 000 парковочных мест, разбросанных по всей его территории. Чтобы узнать, какие места свободны в режиме реального времени, можно воспользоваться интерактивной картой. Как только вы укажете желаемое местоположение и время парковки, приложение мигающей синей точкой определит ближайшую парковку.

Скриншот интерактивной карты © Monaco Parkings

Для туристов, желающих посетить Княжеский дворец или Океанографический музей Монако, лучше всего парковаться, например, в Parking des Pêcheurs.

В окошке справа вы также найдете полный список всех автостоянок. Для того чтобы вам было еще проще, указывается улица, которая ведёт на парковку, а также прогноз количества оставшихся мест.

Каковы же тарифы?

За исключением шести специальных парковок (двух перехватывающих парковок и паркингов Abbey, Place d’Armes, Les Oliviers и Bellevue), на всех парковках Монако взимается одинаковая плата.

Вам не придется ничего платить, если вы остаётесь менее, чем на час.. С другой стороны, за 1 час 15 минут вам придется заплатить 2,70 евро, за 1 час 30 минут — 4,20 евро, за 1 час 45 минут — 5,7 евро и за 2 часа — 7 евро. Тарифы применяются по дегрессивной шкале — так за 3 часа парковки общая сумма составит 11 евро, за 4 часа — 14,50 евро…

С 19:00 до 8:00 действует ночной тариф, который составляет €0,70 за каждые 15 минут парковки. Для тех, кто оставляет автомобиль на сутки, общая стоимость парковки составит 24 евро.

Как и в предыдущие годы, за утерю парковочного билета взимается фиксированная плата в размере 25 евро за каждый день парковки.

Обратите внимание: по субботам и воскресеньям парковочные места также не бесплатны, тарифы в выходные дни такие же, как и в будни.

Скриншот Journal de Monaco от 16/12/2022 © Journal de Monaco

Месячные абонементы

Для большего комфорта можно арендовать парковочное место в одном из общественных паркингов. Приоритет всегда отдается жителям Монако, которые не имеют частных парковочных мест в своем здании.

Если вы работаете в Княжестве, то также имеете право подать заявку. Приоритет отдается автомобилистам, которые ездят на электромобилях и/или оформили подписку на сервис каршеринга.

С нового года месячные абонементы на парковку подорожают. Для жителей Монако абонемент будет стоить 115 евро в месяц.

Служащие смогут оформить абонемент за 105 евро в месяц, что немного дороже, чем в 2022 году, когда цена составляла 93,50 евро. При этом в эту сумму входит 300 часов парковки. Для сотрудников государственных учреждений предусмотрены дополнительные скидки.

Место двухколесного транспорта в Монако

Перехватывающие парковки дешевле обычных

Цель перехватывающих парковок (также известных как парковки на въезде в город) проста: обеспечить, чтобы как можно больше автомобилистов парковались на окраинах, и тем самым разгрузить основные магистрали Княжества. На данный момент единственным примером перехватывающей парковки в Монако является Zac Saint-Antoine в Кап-д’Ае. Еще один комплекс планируется построить в 2024 году в Экзотическом саду.

У пассажиров и посетителей будет выбор: добираться до места работы или в другие пункты назначения на автобусах с бесплатным абонементом или по пешеходному туннелю Salines, который после завершения строительных работ свяжет Госпиталь им.Княгини Грейс и квартал Фонвьей.

Без абонемента, как упоминалось выше, перехватывающая парковка все равно дешевле: 4 евро за два часа по сравнению с 7 на «обычной» парковке.

Новый «Паркинг де Салин»

«Паркинг «Ле Салин» (открытый 15 апреля 2024 года), предназначен, в первую очередь, для служащих, и это настоящий глоток свежего воздуха для Княжества. Расположенная на западе Княжества парковка включает велопарковку, автобусную станцию, пункт подзарядки электромобилей и автомойку, а также имеет целых пятнадцать уровней:

В общей сложности 1 790 парковочных мест для легковых автомобилей.

для легковых автомобилей. 100 точек зарядных станций для электромобилей Monaco ON.

33 места для людей с ограниченными физическими возможностями.

33 места для людей с ограниченными физическими возможностями.

100 мест для мотоциклов, включая 15 мест для электромотоциклов.

Две велосипедные станции с 63 велосипедами MonaBikes (на уровнях -1 и -15 парковки).

Автомойка с рециркуляцией воды.

Зона стоянки хранения дневных и ночных автобусов.

Два экспресс-шаттла и маршрут № 2 Автобусной компании Монако CAM, обслуживающий районы Монте-Карло и Кондамин.

«Галерея де Салин», соединяющая Экзотический сад с Авеню Пастера, позволит всего за несколько минут добраться пешком до кладбища Монако или нового Госпиталя Княгини Грейс.

©Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Чтобы добраться туда на машине:

Въезд и выезд на бульвар дю Жарден Экзотик.

Въезд со средней горрной дороги (Moyenne Corniche), у въезда в туннель им. Альбера II.

Съезд с эстакады сразу после ЖК «Экзотик», по направлению к Ницце.

Вход и выход на бульваре де Бельжик и авеню Пастера.

Чтобы добраться пешком:

3 пешеходных выхода в верхней части парковки, включая один у ЖК «Экзотик»

Один выход внизу, через «Галерею де Салин»

Тарифы:

Единая почасовая ставка составляет €7,50 за полдня и €11 за полный день.

почасовая ставка составляет Обратите внимание, что парковка в основном работает по принципу перехватывающей парковки, поэтому бесплатными являются только 15 минут.

Месячный абонемент на 300 часов стоит 51 евро (на 50% меньше, чем в других паркингах), а абонемент CAM — бесплатно.

10 бесплатных билетов CAM при предъявлении билета на парковку на автобусной остановке «Ле Салин», что означает, что 5 пассажиров могут доехать до центра города и обратно на экспресс-автобусе или линии №2.

Транспорт в Монако

Практическая информация:

PayByPhone

Monapass