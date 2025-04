Monaco se métamorphose : Guide complet des restrictions de circulation pour les Grand Prix 2025

Monaco s’apprête à vibrer au rythme des moteurs alors que la Principauté transforme radicalement son réseau routier pour accueillir deux événements prestigieux qui redessineront la carte de la ville pendant plusieurs semaines.

En ce printemps 2025, Monaco se prépare à une reconfiguration majeure de son paysage urbain pour accueillir deux événements automobiles d’exception : les 8e et 9e Monaco E-Prix les 3 et 4 mai, suivis du 82e Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco du 22 au 25 mai. Ces manifestations d’envergure internationale nécessitent une organisation méticuleuse des flux de circulation dans la cité monégasque déjà caractérisée par sa densité urbaine unique au monde.

Un plan de circulation entièrement repensé

Le Gouvernement princier a dévoilé un dispositif exhaustif de modifications qui touchera l’ensemble du territoire. Dès le 30 avril et jusqu’au 25 mai, avec une intensité particulière pendant les week-ends de compétition, Monaco adoptera un nouveau visage.

Les restrictions les plus sévères concerneront les axes emblématiques qui composent le circuit lui-même. Ainsi, le quai des États-Unis, la route de la Piscine, l’appontement Jules Soccal et la darse Sud seront complètement fermés à la circulation pendant les deux événements.

Pour le E-Prix électrique des 3 et 4 mai, les restrictions s’étendront considérablement avec la fermeture du boulevard Albert Ier, de la place du Casino, des avenues des Citronniers, Princesse Grace, J.-F. Kennedy, ainsi que du boulevard Louis II. S’y ajoutent l’avenue de la Madone, l’avenue de Monte-Carlo, l’avenue d’Ostende, et une vingtaine d’autres artères stratégiques qui seront temporairement inaccessibles.

Des inversions de sens de circulation et des doubles sens exceptionnels

Pour maintenir une certaine fluidité malgré ces fermetures, plusieurs rues verront leur sens de circulation inversé. C’est notamment le cas de la rue Princesse Florestine, de la rue de Millo, de l’avenue du Port et de la rue Suffren Reymond pendant les journées du E-Prix.

Innovation notable, la rue Grimaldi sera exceptionnellement mise en double sens de circulation entre la rue Suffren Reymond et la place d’Armes les 3 et 4 mai, créant ainsi un nouvel axe de délestage pour absorber une partie du trafic.

Le stationnement : un casse-tête pour les résidents et visiteurs

La problématique du stationnement n’est pas en reste avec des interdictions qui débuteront dès le 30 avril pour certaines zones comme la rue Princesse Antoinette et l’avenue de la Madone.

Entre le 2 et le 4 mai, ce sont plus de 35 rues et avenues qui seront concernées par des restrictions de stationnement, avec des horaires variables selon les secteurs. La même vigilance sera de mise du 22 au 25 mai pour le Grand Prix de Formule 1.

Les piétons également concernés par les restrictions

Les amateurs de promenades devront également adapter leurs habitudes. Sans billet d’entrée ou laissez-passer, il sera impossible d’accéder au quai des États-Unis, à la route de la Piscine, à l’appontement Jules Soccal et à la darse Sud pendant les deux événements.

Le E-Prix ajoutera des restrictions supplémentaires avec l’interdiction d’accès au quai Albert Ier, à l’escalier de la Costa, à l’avenue de la Costa, à l’escalier Sainte-Dévote, au quai Antoine Ier, et plusieurs autres axes piétonniers névralgiques.

Transports en commun : la CAM s’adapte

La Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) a prévu des déviations pour l’ensemble de ses lignes lors de ces événements. Les usagers sont invités à consulter le site Internet de la compagnie pour obtenir des informations actualisées : https://www.cam.mc/a-la-une-fr/e-prix-de-monaco.

Bornes de recharge électriques : disponibilité réduite

Les propriétaires de véhicules électriques devront également anticiper leurs besoins énergétiques, car de nombreuses bornes Monaco ON seront neutralisées pendant ces périodes. L’avenue de la Madone sera particulièrement affectée avec une indisponibilité du 30 avril au 4 mai, puis du 13 au 30 mai.

S’informer en temps réel

Pour suivre l’évolution de la situation en temps réel, les automobilistes peuvent utiliser l’application Waze qui intègre les modifications de circulation liées aux événements via les liens suivants :

E-Prix : https://www.waze.com/fr/events/formula-e-MN-2025-05-03

Grand Prix F1 : https://www.waze.com/fr/events/formula-one-MN-2025-05-22

Les habitants et visiteurs de la Principauté sont ainsi invités à anticiper leurs déplacements et à privilégier les transports en commun ou les modes de circulation douce pendant ces périodes de forte affluence qui, si elles représentent un défi logistique considérable, constituent aussi l’un des temps forts de la vie monégasque.