











Вы когда-нибудь задавались вопросом, где найти лучшие места для пеших прогулок на Лазурном Берегу? Не уверены, как спланировать маршрут и что взят с собой? Monaco Tribune встретилась с энтузиастом пешего туризма, чтобы получить все советы для тех, кто хочет провести время в горах Ривьеры.

Михал Балажия (Michal Balážia) проводил время на склонах Словакии со дня, когда научился ходить. Он любит все, что связано с природой. Два года назад Михал переехал на Лазурный берег и сразу же захотел подняться в горы.

«Я рассказал об этом друзьям, и уже через две недели мы сформировали группу для походов», — рассказывает Михал. С тех пор его группа «Mountain Gang», организованная на Facebook, по выходным совершает походы на Французской Ривьере. Группа открыта для всех: от новичков до альпинистов-профессионалов. На сегодняшний день группа прошла около 80 маршрутов. Как подготовиться к походу? Советы Михала:

© Mountain Gang

Используйте автономные карты

Бумажные карты сложно читать, они быстро устаревают. Вместо бумажных карт Михал рекомендует планировать маршрут онлайн через сервис Carte Topographique IGN, прокладывает его в Wandermap, а затем загружать GPS маршрут в автономное приложение для смартфона — к примеру, MAPS.ME. Эксперт советует брать с собой несколько портативных зарядных устройств, чтобы не остаться с разряженным телефоном. «Я всегда ношу с собой два пауэрбанка», — говорит он.

Пользуйтесь поездами и автобусами

Для Михала «наличие автомобиля — это ограничение, и вы можете сами себя ограничивать». Часто, чтобы не возвращаться в исходную точку и не повторять половину пути, лучше воспользоваться общественным транспортом. Из Ниццы на протяжении всего года курсирует несколько автобусов (90, 91, 720, 770, 790) и поездов (Ницца-Динь, Ницца-Тенде), которые доставят вас прямо в горы.

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Подкрепитесь и позаботьтесь о себе

Перекусы важны для поддержания энергии. По словам Михала, «лучше всего подходят орехи». Это могут быть любые орехи — от миндаля до кешью и грецких орехов. Если удастся найти энергетические батончики, «содержащие не менее 60% орехов», то они идеально подойдут для перекуса. Также не забудьте взять с собой не менее двух литров воды!

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Не бойтесь остаться на ночь

Кто сказал, что походы должны быть однодневными? «Походы с ночевкой — это самое лучшее… это другой уровень приключений». Несмотря на то, что длительные походы более захватывающие, есть несколько моментов, о которых следует помнить. «Возьмите с собой фонарь, спальный мешок и заранее забронируйте приют (небольшие хижины, где вам предложат горячую еду и постель)». Кроме того, постарайтесь добраться до места ночевки к назначенному времени регистрации: Михал на собственном опыте убедился в этом, когда остановился в Refuge de Rabuons после похода на Монт-Тенибр.

«Мы опоздали и пропустили крайний срок — 7 часов вечера. По местному закону смотритель убежища должен убедиться, что все в безопасности, и поскольку он не слышал о нас (мы шли очень медленно, а сигнал телефона не ловил связь), он вызвал вертолеты».

Планируйте свою экипировку

Если вы отправляетесь в длительный поход или в приключение с ночевкой, набедренный пояс может стать хорошим вложением, ведь «он снимает около 70% веса рюкзака с плеч». Что касается обуви, то «люди склонны переусердствовать с очень прочными ботинками военного типа и в итоге получают мозоли и боли в ногах. Удобные кроссовки будут в самый раз». Солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и шляпа также необходимы.

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Дикие козлы/© Mountain Gang

Национальный парк Меркантур: любимое место для пеших прогулок нашего эксперта

Парк расположен в предгорьях Альп. «Горы здесь крутые, поэтому вы очень быстро набираете высоту. При хорошей погоде можно даже увидеть Корсику», — рассказывает Михал.

Поход через долину Мервей (La Vallée des Merveilles), идущий два дня с ночевкой в убежище, стал для эксперта особенно запоминающимся. В дословном переводе это «долина чудес», и на маршруте действительно можно увидеть необыкновенные локации.

Освежающие купания в горных озерах, дикие козы, сопровождающие вас на протяжении всей прогулки, — здесь есть чем полюбоваться, пока вы поднимаетесь к вершинам высотой 3 000 метров. «Это как энциклопедия биоразнообразия». Сурки, грифы и даже следы дикого кабана — все они встречаются на маршруте. Хотя кабанов трудно заметить, Михал рассказывает, что они «используют свой нос, чтобы выкапывать маленькие семена и корни растений. Если тропа полностью разрушена, это часто потому, что там были голодные кабаны!».

Сочетая историю с пешим туризмом, эта долина «похожа на музей под открытым небом». В одной точке «на скалах можно увидеть пещерную резьбу медного и раннего бронзового века». По словам Михала, это была «вишенка на торте всех наших походов».

© Mountain Gang

Итак, чего же вы ждете? Собирайте рюкзак, планируйте маршрут и отправляйтесь в горы, чтобы насладиться потрясающими видами Лазурного берега!

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