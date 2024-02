Escursioni in gruppo nei dintorni di Monaco. Ecco dove e con chi farle

Il paesaggio spettacolare di Monaco e dei suoi dintorni è la cornice perfetta per fare escursioni. Se non volete avventurarvi da soli, ci sono due gruppi a cui potete unirvi.

Per scoprire il territorio e fare un po’ di esercizio, non c’è niente di meglio di un’escursione. La regione è ricca di paesaggi splendidi, in riva al mare o tra le montagne. Se desiderate avventurarvi, potete anche farlo in gruppo: l’ideale per non perdere la strada e scambiare due chiacchiere.

Dove fare le escursioni?

Ci sono diversi sentieri nei pressi del Principato, ma se vi spingete un po’ più lontano potrete anche raggiungere le Alpi.

Sul lungomare ei pressi di Monaco, vi aspettano sentieri indimenticabili, come quelli di Cap d’Ail e Roquebrune-Cap-Martin.

Un po’ più lontano, sulla strada per Marsiglia, vi attendono altri sentieri che costeggiano il mar Mediterraneo. Nei pressi di Saint-Tropez, o nelle calanques, le associazioni di escursionisti di Monaco attraversano la regione alla ricerca di angoli di paradiso.

https://www.youtube.com/watch?v=Vt8H7k-EWRw&t

Più a nord, le Alpi offrono uno scenario magnifico. Il Mercantour, tra la Francia e l’Italia, offre tantissime passeggiate con vista mozzafiato. Con percorsi adatti a tutti i livelli, potrete raggiungere la vetta e prendere una bella boccata d’aria fresca. Come ha spiegato il fisiologo Grégoire Millet, le escursioni in montagna apportano benefici essenziali al nostro corpo.

Con chi fare escursioni a Monaco?

Se volete passeggiare in compagnia e approfittare dell’occasione per fare amicizia, allora potete unirvi a un gruppo. Nel Principato, il Club Alpin Monégasque propone diverse attività durante tutto l’anno. Camminate a piedi, ciaspolate, arrampicate… ce n’è per tutti i gusti.

Gli escursionisti del Club Alpin Monégasque esplorano la regione – © Facebook / Club Alpin Monégasque

L’iscrizione al gruppo è annuale e va dall’1 settembre al 31 agosto, ma ci si può unire anche durante l’anno. Per entrare a farne parte è necessaria una quota di iscrizione di 25 € per minorenni e studenti e di 50 € per gli adulti. L’iscrizione comprende la partecipazione alle attività e la copertura assicurativa per le escursioni organizzate dal club. Ricordiamo che per iscriversi è necessario un certificato medico.

Su Facebook, trovate anche la pagina Monaco Rando, che propone attività durante tutto l’anno. Ultimamente, ha condiviso alcune passeggiate a favore di Telethon, o altre attività come la giornata del patrimonio.