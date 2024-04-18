Первый раз в Монако? Прислушайтесь к советам местных жителей!

Мы попросили наших читателей дать советы туристам, которые хотят ознакомиться с Княжеством.

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Наконец пришло лето, и на Скалу повалят туристы. А добрые советы им точно не помешают. Мы попросили наших читателей дать нам советы для посещения Монако в первый раз. Публикуем их ответы.

Самый первый совет – приезжать в Монако не на автомобиле, а «на поезде и затем перемещаться на автобусах и пешком». Об этом рассказывает Ян на нашей страничке в Facebook. Автостоянки часто переполнены днем из-за обилия туристов летом и из-за множества жителей Лазурного берега, приезжающих работать в Монако.

Как посетить Монако со скромным бюджетом?

Знакомство с достопримечательностями Монако

«Посетить старый Монако и, конечно, княжеский дворец, посмотреть смену караула перед обедом – это уникальное зрелище! Рядом – Океанографический музей, можно спуститься в порт, сходить в великолепное казино… В нашей маленькой стране столько прекрасных достопримечательностей!» Этот комментарий вызвал больше всего реакций у читателей, и это нормально, потому что Николь все сказала в одном-единственном сообщении.

В Монако – куча мест, которые можно посетить бесплатно – © Monaco Tribune

Но чтобы посмотреть все, необходимо несколько дней, потому что «в Монако все заслуживает внимания», как подчеркивает Лилиан. В Монако много красивых пейзажей, достаточно «подняться в Экзотический сад, откуда открывается неплохой вид».

Тем не менее, по словам Сильви, ночные прогулки – просто грандиозные. «Сходите в дворцовый сад, это великолепное место, пройдитесь пешком по ночному Монако – это колоссально!»

Если вы предпочитаете определенную экскурсию и гидом, Даниель предлагает вам следующий маршрут: «Оставьте автомобиль в Болье, сядьте в поезд, затем сходите перекусить на площадь на рынке Кондамин, затем поднимитесь на скалу посмотреть аквариум, потом старый город и княжеский дворец, смотровые площадки и спуститесь в порт, чтобы пойти в Монте-Карло.»

Жизель и Жан-Марк советуют обратиться в Monaco Rando, потому что великолепная панорама Монако и его окрестностей просто зовет в пешую прогулку.

Туристы Монакского альпийского клуба бороздят регион – © Facebook / Club Alpin Monégasque

Избегайте периода каникул

Как говорит Эрик, «чтобы познакомиться с настоящей жизнью Монако, рекомендуется приезжать в период вне школьных каникул». Лето – главное время в Монако с множеством событий и туристов.

Если вы воспользуетесь этим советом, вы сможете «устроиться, где угодно, или спокойно прогуляться». Такого же мнения и Таня, которая даже предлагает «выключить свой телефон», чтобы никто не мешал. Шарлотта напоминает, что стоимость роуминга может быть очень высока для тех, кто приезжает из стран вне ЕС.

А как насчет гастрономии?

Если вы хотите познакомиться с местной гастрономией, вы можете «отведать провансальскую пиццу у Роже или гороховые блины на рынке Кондамин у Жюльена Браветти» или «насладиться барбажуанами». А Изабель советует вам «блинную на Скале», которая заслуживает внимания.