Où se régaler à Monaco quand on est végétarien ou végan ?

Voici 10 options sucrées et salées adaptées à toutes les bourses.

Le régime végétarien et végan compte de plus en plus d’adeptes. Problème : trouver de bonnes adresses n’est pas toujours évident. Si les restaurants 100% végétariens ou végans sont encore rares à Monaco, de nombreux établissements inscrivent désormais à leur carte des plats sans viande, poisson ni produit d’origine animale. En voici quelques-uns :

1. Le Woo

© Woo Monaco

Ce qu’on y mange : Vous êtes à la recherche d’un excellent buddha bowl à Monaco ? Foncez au Woo ! Qu’ils soient vegans à base de houmous maison et carottes fondantes ou veggies avec de l’avocat et des oeufs, ils sont un véritable plaisir pour les yeux et les papilles. Pour les gourmands, de nombreux desserts sont sans gluten, à l’image du succulent carrot cake végan. Au menu également, des sandwichs (possibilité sans gluten) mais aussi des salades, bagels, bruschetta et soupes et quiches du jour. Gros plus : tous les produits sont autant que possible bio et locaux.

Localisation : 4 Rue Princesse Caroline, 98000 Monaco

Ouverture : Du lundi au samedi de 7h30 à 18h. Sur place ou à emporter.

Contact : +377 97 98 09 33

Menu complet à retrouver ici.

2. Sexy Tacos

© Sexy Tacos

Ce qu’on y mange : Ayez vos passeports à jour, Sexy Tacos vous emmène direction le Mexique ! Après son expérience au Fairmont, le chef Pepe Olivares a décidé de voler de ses propres ailes pour proposer une cuisine authentique, au goût unique de ses racines. Il a pensé à inclure dans sa carte des plats végétariens ou végans, et même sans gluten, à l’image du Guacamole de la abuela (Guacamole de la grand-mère). Gros plus : les croustillants churros en dessert !

Localisation : 2 Boulevard du Tenao, Monaco, 98000

Ouverture : Du mardi au vendredi de 11h30 à 14h30 puis de 18h30 à 23:00. Le samedi uniquement de 18h30 à 23h.

Contact : +377 99 90 73 38

Menu complet à retrouver ici.

3. Le Teashop

© Teashop

Ce qu’on y mange : Le Theashop, ce n’est pas seulement du thé, c’est aussi tous les midis un plat du jour végétarien ou végan. Chili sin carne, guacamole et crème de coco au paprika fumé, tajine de légumes de saison, bouddha bol, rāmen… Absolument tout vaut le coup de fourchette ! Gros plus : le superbe brunch végétarien ou végan proposé le premier samedi de chaque mois. Les grands appétits apprécieront les proportions généreuses.

Localisation : Place des Moulins, 98000 Monaco

Ouverture : Du lundi au samedi de 9h à 19h.

Contact : +377 97 77 47 47

Menu complet à retrouver ici.

4. Le Stars’N’Bars

© Stars’N’Bars

Ce qu’on y mange : Avis à ceux qui rêvent d’une bonne pizza ou d’un burger, le Stars’N’Bars en propose de succulents qu’ils soient végans ou végétariens à base d’aubergine. Si l’établissement a récemment annoncé qu’il fermerait ses portes le 27 janvier prochain, vous avez encore deux mois pour profiter. Pensez aussi a tester les différentes salades, elles sont assorties d’une sauce maison. Le restaurant mythique de la Principauté propose aussi quelques entrées comme la « Socca Chips & Salsa ». En dessert, on vous conseille de tester la mousse au chocolat végan réalisée à base de lait d’amande. Un délice !

Localisation : 6 Quai Antoine 1er, 98000 Monaco

Ouverture : Du mardi au dimanche de 7h30 à minuit (à partir de 8h30 le week-end).

Contact : +377 97 97 95 95

Menu complet à retrouver ici.

5. Le Blue Bay

© Blue Bay

Ce qu’on y mange : Récompensé par deux étoiles au Guide Michelin, le talentueux chef Marcel Ravin a créé un menu 100% végétalien mettant en valeur les légumes récoltés dans le potager implanté au sein même de l’hôtel du Monte-Carlo Bay. Au programme, une dégustation de plats raffinés et de saveurs magnifiées avec créativité par le chef martiniquais, très impliqué dans la végétalisation de ses plats.

Localisation : 40 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Ouverture : Uniquement pour le diner du mercredi au samedi de 19h30 à 22h30. Le Dimanche de 12h30 à 15h. Attention, fermeture annuelle du restaurant du 20 novembre au 20 décembre 2022.

Contact : +377 98 06 03 60

Menu complet à retrouver ici.

6. Le Louis XV

© MONTE-CARLO Société des Bains de Mer

C’est l’un des restaurants les plus prestigieux de la Principauté et il propose, lui aussi, un menu entièrement végétal. Situé à l’Hotel de Paris et fier de ses 3 étoiles au Guide Michelin, le Louis XV chapeauté par le chef Alain Ducasse, réalise au déjeuner et au diner « Les jardins de Provence », un menu entièrement végétal. Fruits et légumes de la Riviera sont ici sublimés par le chef Dominique Lory.

Localisation : Place du Casino, 98000 Monaco

Ouverture : Au déjeuner le samedi et le dimanche, de 12h à 13h15. Au dîner, du jeudi au lundi, de 19h30 à 21h15. Attention, fermeture annuelle du 5 décembre au 28 décembre 2022 inclus.

Contact : +377 98 06 88 64

Menu complet à retrouver ici.

7. Le Song Qi

© Song Qi

Ce qu’on y mange : L’immersion en Chine est totale. Le Song Qi propose six plats végétariens dont un végan pour le déjeuner. Le sauté de légumes au wok, le tofu maison braisé et aubergines rosa bianca ou les délicieuses aiguillettes végétales sont à découvrir d’urgence dans une ambiance chic et élégante, comme l’a souhaité Riccardo Giraudi.

Localisation : 7 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco

Ouverture : Tous les jours de 12h à 14h30. Du dimanche au jeudi de 19h30 à 23h. Le vendredi et samedi de 19h30 à 23h30.

Contact : +377 99 99 33 33

Menu complet à retrouver ici.

8. EOLA

© EOLA

Ce qu’on y mange : Toutes sortes de plats végétariens et végans hypers instagramables ! Pokebowls à base de tofu garnis de fleurs comestibles et toasts succulents comme celui à l’avocat et houmous de betterave pour ne citer qu’eux. En dessert, il est urgent de tester l’un de leurs bowls à base de granola et fruits frais. Gros plus : le restaurant propose des « Brunch box » végétariennes pour deux ou une personnes. Idéal pour bien commencer le week-end.

Localisation : 11 Place d’Armes, 98000 Monaco

Ouverture : Du lundi au samedi de 8h30 à 18h.

Contact : 06 86 10 83 68

Menu complet à retrouver ici.

9. Le Spicy Bamboo

© Spicy Bamboo

Ce qu’on y mange : Situé au coeur du quartier de la Condamine, Spicy Bamboo est un restaurant asiatique. Il propose des plats traditionnels et savoureux comme le « Pad Thaï Kung » composé de nouilles de riz, de tofu et de jus de tamarin. A ne pas rater : l’aubergine rôtie au lait de coco, miso et cacahuètes.

Localisation : 1 Place des Bougainvilliers, 98000 Monaco

Ouverture : du lundi au vendredi de 12h à 15h et de 19h à 22h

Contact : +377 99 99 03 17

Menu complet à retrouver ici.

10. Le Wake & Waffle

© Wake & Waffle

Ce qu’on y mange : Que vous soyez sucré ou salé, les gaufres à la fois fondantes et croustillantes de Wake & Waffle sont toujours une bonne idée. En plus de la gaufre du mois, les végans pourront se faire plaisir avec la « Madame patate » à base de patate douce, de tofu mangue-curry et de crème d’avocat. Pour le dessert, on voit la vie en rose avec notamment cette gaufre constituée de pralines roses, chantilly, et chocolat blanc. En bonus : tous les plats sont à base de farine sans gluten et faits maison.

Localisation : habituellement 5 Rue Basse, 98000 Monaco et au Marché de Noël pendant la période des fêtes de fin d’années.

Ouverture : Du lundi au vendredi de 10h à 17h

Contact : 06 78 63 73 74

Menu complet à retrouver ici.