Découvrir sa sexualité à l’adolescence : la sélection de la Médiathèque de Monaco

Une sélection concoctée spécialement pour accompagner les adolescents dans la découverte de leur sexualité avec humour, simplicité et profondeur.

Entre tabous, maladresses et pudeur, il peut être difficile de découvrir ou de parler de sa sexualité à l’adolescence. Heureusement, des livres existent pour nous renseigner sur ces questions délicates. Qu’ils soient sous forme de documentaires, de romans, de bandes-dessinées ou de romans graphiques, tous sont disponibles à la bibliothèque Louis Notari pour permettre d’aborder le sujet avec sérénité et liberté.

Les livres documentaires

Zizi, lolos, smack !! – Editions Nathan

© Monaco Tribune / Théo Briand

Il est évident qu’un sujet aussi sensible doit être traité différemment selon l’âge. Pour commencer à évoquer la sexualité, Dianen bibliothécaire à la bibliothèque Louis Notari, nous propose un livre simple et humoristique accessible dès 9 ans : Zizi, lolos, smack !! de Delphine Godar et Nathalie Weil.

Le livre documentaire prépare à la puberté en répondant à des questions telles que : « C’est quoi, les règles ? Pourquoi, parfois, le zizi devient dur ? Comment c’est fait une fille et un garçon ? » Très bien réalisé, le livre très pop intègre des animations attisant la curiosité et répondant à plusieurs questions aussi simplement qu’en image. « C’est ludique, c’est fun ! Les parents autant que les enfants peuvent s’amuser à feuilleter ce livre » nous dit Diane.

Le Guide du zizi sexuel – Editions Glénat

Le Guide du zizi sexuel de Hélène Bruller et dessiné par Zep est un grand classique. Depuis des générations, le livre se partagent et s’offre afin de découvrir les mystères du corps humain. Il n’y a pas à dire, il fonctionne toujours aussi bien pour aborder la sexualité avec humour.

Sexe : Mes premeirs pas sans tabou ni complexe – Editions La Martinière

Plutôt que se lancer à corps perdu dans la pornographie, qui ne réflète pas toujours une image idéale de l’amour et de la sexualité, il est certainement plus judicieux de se plonger dans Sexe : Mes premiers pas sans tabou ni complexe de Emma Strack et Benjamin Chaud.

Joliment illustré, la bande dessinée est destinée aux adolescents à partir de 13 ans. Elle emploie les mots justes, sans aucun détour, et utilise les illustrations à bon escient avec une touche d’humour bien utile pour désacraliser un sujet qui peut parfois être pesant.

C’est quoi la différence entre genre et sexe ? – Editions Bayard

C’est quoi la différence entre genre et sexe ? est finalement une question que même certains adultes peuvent se poser et c’est toute la force de ce livre documentaire. Il aborde le sujet de la sexualité mais aussi d’autres sujets plus larges qui se réfèrent au genre.

Le livre contient 70 questions extrêmement passionnantes posées par des adolescents et pour chacune, une réponse complète et « didactique » est apportée. Pêle-mêle, on peut lire et comprendre : pourquoi le masculin l’emporte sur le féminin dans la langue française ?, est-ce la religion ou la politique qui a mis en place la domination des hommes sur la femme ? et bien d’autres questions directement liées à la sexualité.

Vierges – La Folle histoire de la virginité – Editions Le Lombard

La sexualité repose souvent sur des mythes, des croyances et des fantasmes. Mais pourquoi ne pas déconstruire tout ça pour un meilleur épanouissement ? A commencer par le mythe de la virginité.

A lire dès 15 ans, Vierges – La Folle histoire de la virginité apporte un nouveau regard sur ce vieux fantasme sous forme de bande-dessinée. C’est en partant de sa propre histoire que l’autrice Elise Thiébaut explore ce tabou qui finalement en dit long sur la condition des femmes, de la sexualité, des religions et de la science.

La littérature

Après les documentaires pour partir sur de bonnes bases, passons à présent à la littérature pour se découvrir en romance.

D’or et d’oreillers – Editions L’école des loisirs

C’est bien souvent à travers les contes que les enfants et adolescents de tout temps ont appris à grandir. Avec D’or et d’oreillers, l’autrice Flore Vesco revisite la Princesse au petit pois et inclut des références à bien d’autres contes. A travers un univers fantastique propre à ce genre, le livre aborde « l’éveil du désir, les questions de la sexualité à travers ‘l’épreuve du lit’ et des questions plus contemporaines comme la condition de la femme », nous explique Diane.

Heartstopper – Editions Hachette

Roman graphique sorti en 2016, Heartstopper de Alice Oseman est l’une de ses collections qui restent peu sur les étagères de la bibliothèque. Sans cesse empruntés, les différents tomes racontent une délicieuse histoire d’amour entre deux adolescents. L’un est rugbyman ultra populaire et l’autre est plus discret. Pourtant, une histoire d’amitié va naître entre eux deux qui se révèlera être finalement une histoire d’amour.

Au fil du roman les deux protagonistes se découvrent et, par la même occasion, le lecteur découvre lui aussi les questions liées au coming out, à la représentation d’un couple homosexuel en société et toutes les incertidues que la puberté peut faire naître. « C’est très mignon et la sexualité est abordée en filigrane. C’est une jolie surprise ancrée dans la société d’aujourd’hui et ça fait du bien » nous le décrit Diane avec enthousiasme.

Collection l’ardeur : 4 superbes romans à découvrir

S’il y a bien une collection qui permet d’aborder autant de sujets amoureux tout en instruisant sur la sexualité, c’est celle de l’Ardeur aux éditions Thierry Magnier. A réserver aux adolescents de plus de 15 ans, cette collection reconnue d’une grande qualité littéraire répond à un seul crédo : Lire, Oser, Fantasmer… De ce fait, le langage peut parfois être cru et les scènes explicites mais le niveau de réalisme fait que les romans sont particulièrement indiqués pour découvrir son corps, ses désirs, ses peurs, ses travers grâce à des récits protéiformes, inclusifs et vivants.

Diane ne saurait que trop nous conseiller Le goût du baiser de Camille Emmanuelle, La chasse de Maureen Desmailles, Juste avant que de Joanne Richoux et Queen Kong de Hélène Vignal.

Pépite d’or 2021 du salon du livre et de la presse jeunesse, Queen Kong fait un carton. Court et incisif, le roman invite à l’émancipation, la découverte des corps, du désir en faisant fi des préjugés et de ce qui est attendu d’une bonne fille.

A l’image de Queen Kong, chaque roman de cette collection aborde des sujets ancrés dans les préoccupations adolescentes d’aujourd’hui. A travers des récits intimes et pluriels, chaque livre est novateur, bouscule les préjugés et permet de montrer le chemin pour vivre ses romances et sa sexualité le plus librement possible.