Vos plus belles photos de décorations de Noël 2023

Vous avez été plusieurs dizaines à nous envoyer de magnifiques photos de vos décorations pour les fêtes de fin d’année. En voici une petite sélection !

Mon beau sapin

C’est une tradition dans nos concours de Noël, les clichés de sapins en tout genre sont nombreux et, comme chaque année, tous sont uniques ! Guirlandes, boules de Noël, flocons et accessoires en tout genre se retrouvent chez chacun d’entre vous. Parmi ces sapins, celui de Virginie nous a particulièrement plu et lui permet d’ailleurs de remporter notre concours ! Son arbre de Noël est parsemé de détails : un faon se prélasse au pied du sapin, aux côtés d’un cerf, d’un écureuil et sous le regard d’une chouette perchée sur l’un des branches. Sans oublier la crèche, sous laquelle le sac du Père Noël attend patiemment d’être ouvert. Félicitations à nos autres participants, tous ces sapins sont superbes !

©Virginie Tesnier

©Geraldine Gallo Motillon

©Alexandra Guéniot

©Aline Bertolotti

©Véronique Marchessou

©Florence Vitrant

Des salons chaleureux

Plusieurs d’entre vous nous ont envoyé un cliché de leur salon, plongé dans l’ambiance de Noël. Évidemment, les sapins y trônent, mais aussi les guirlandes, les bonhommes de neige, les rennes et même les petits Père Noël. Nous avons particulièrement apprécié le sens du détail chez Guillaume, le second gagnant de notre concours, et son salon aux couleurs claires où il semblerait que le monde de Noël se soit donné rendez-vous, jamais très loin de la cheminée. Superbe ! Mention spéciale aux ambiances très chaleureuses des pièces à vivre de Gloria et Marie-Pauline, cela donne déjà envie d’être le soir du réveillon.

©Gloria Dejoie

©Marie-Pauline Simonetti

©Guillaume Motillon

Dernière gagnante de notre concours, Martine nous dévoile une entrée très originale. Les boules de Noël s’entassent dans de grands vases, aux côtés de petits personnages parmi lesquels le Père Noël. Un décor où le rouge de cette fête se retrouve à merveille, comme sur la jolie création en sapin de Laurinda ou la photo de famille de Jennifer.

©Martine Ackermann

©Laurinda Da Costa

©Jennifer Gêton Cejudo

Avant de nous quitter, profitons un instant de cette photo d’Orion, le petit compagnon d’une de nos lectrices. Visiblement, tout le monde se prête au jeu !

©Elodie Fea

Toute l’équipe de Monaco Tribune vous souhaite un Joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année !