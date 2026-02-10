10 actions marquantes du Prince Albert II de Monaco pour la protection de l’environnement

À la COP30, qui se déroulait au Brésil fin 2025, le Prince Albert II a défendu la science face aux dérives idéologiques © Michael Alesi / Palais Princier

Depuis vingt ans, le Souverain monégasque multiplie les initiatives pour le climat, l’océan et la biodiversité. Monaco Tribune zoome sur quelques engagements majeurs d’un règne résolument vert.

1. Les expéditions polaires pour sensibiliser le monde

Le 16 avril 2006, le Prince Albert II atteint le pôle Nord en traîneau à chiens, devenant le premier chef d’État à accomplir cet exploit, cent ans après les expéditions arctiques de son trisaïeul Albert Ier. En janvier 2009, il rallie le pôle Sud aux côtés de l’explorateur Mike Horn, par -40°C. Seul chef d’État à avoir atteint les deux pôles, il scelle un engagement environnemental qui ne le quittera plus.

Lors d’un voyage au Spitzberg, en 2005, sur les traces de son trisaïeul, le Prince Albert Ier, le Prince Albert II de Monaco constate le recul du glacier Lilliehöök © Palais Princier de Monaco

2. La création de la Fondation Prince Albert II de Monaco

En juin 2006, dans la foulée de son expédition arctique, le Prince crée la Fondation qui porte son nom, dédiée à la protection de l’environnement. Elle a depuis financé plus de 750 projets et engagé plus de 101 millions d’euros, avec onze antennes internationales. Autour de cette structure se sont greffées des initiatives emblématiques : la Monaco Blue Initiative (2010), plateforme de dialogue sur la gouvernance océanique ; le programme Mr. Goodfish pour une consommation responsable des produits de la mer ; ou les Planetary Health Awards (depuis 2008).

Olivier Wenden, auparavant vice-président de la Fondation Prince Albert II, a été nommé directeur du cabinet du Prince Albert II, une réaffirmation de la préoccupation pour les sujets environnementaux. © Philippe Fitte – Palais Princier

3. Le Forum international sur la sécurité énergétique

Le 2 juin 2016, le Yacht Club de Monaco accueille la première édition de l’International Forum on Energy Security for the Future, cofondé par la Fondation Prince Albert II et le groupe Burisma. Réunissant plus de 150 dirigeants et experts européens, ce forum promeut les énergies renouvelables et appelle à une coopération renforcée pour la sécurité énergétique du continent. Le Prince Albert II y insiste sur la nécessité d’une transition vers des sources d’énergie propres.

4. L’initiative « Forests and Communities »

Lancée le 22 mai 2022, l’initiative Forests and Communities (FCI) protège les écosystèmes forestiers via l’action des peuples autochtones et communautés locales. Cofondée par la Fondation Prince Albert II avec l’UICN, la Fédération internationale des Rangers et la Global Forest Coalition, elle intervient en Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est et dans le Pacifique.

5. La présidence de l’Accord Pelagos

Monaco est l’un des trois signataires et le dépositaire de l’Accord Pelagos, qui a créé en 1999 le seul sanctuaire marin international en Méditerranée dédié aux mammifères marins (87 500 km²). En novembre 2025, la Principauté a repris la présidence tournante de cet accord pour deux ans, réaffirmant sa volonté de coopération avec la France et l’Italie face aux pollutions et nuisances sonores.

Une vision souveraine pour les océans © Axel Bastello / Palais princier

6. L’engagement « Méditerranée 30×30 »

Dans le prolongement de l’accord de Kunming-Montréal (COP15 en 2022), le Prince Albert II porte l’objectif 30×30 en Méditerranée : protéger 30 % des zones marines d’ici 2030, alors que seul 1,5 % du bassin bénéficie d’un plan de gestion efficace. La Principauté a lancé les Missions Méditerranée (2025-2030), programme combinant diplomatie, science et sensibilisation.

En septembre 2025, le Prince Albert II est monté à bord du MODX 70, un catamaran zéro émission pour la recherche méditerranéenne

© Frédéric Nebinger – Palais Princier

7. La diplomatie climatique internationale

Le Prince Albert II a fait de la scène internationale une tribune pour l’environnement. Lors de la COP21 à Paris (2015), il signe la déclaration « Because the Ocean ». La Principauté cofonde le MedFund avec la France et la Tunisie, soutenant une vingtaine d’aires marines protégées méditerranéennes. En juin 2025, une déclaration franco-monégasque sur l’océan, signée avec Emmanuel Macron, renforce cette coopération.

8. Premier pays européen à ratifier l’Accord sur la haute mer

Le 9 mai 2024, Monaco devient le premier État européen et méditerranéen à ratifier l’Accord BBNJ sur la haute mer, que le Prince Albert II avait signé dès son ouverture à l’ONU le 20 septembre 2023. Entré en vigueur le 17 janvier 2026, cet accord historique permet la création d’aires marines protégées au-delà des juridictions nationales. Une première COP sur la haute mer devrait se tenir à l’automne 2026.

Le Prince Albert II a remis les Climate Action Awards 2025 au lancement des JO d’hiver de Milan-Cortina 2026, alliant sport et environnement © IOC/Quinton Meyer

9. Le Blue Economy and Finance Forum

Les 7 et 8 juin 2025, Monaco accueille au Grimaldi Forum le Blue Economy and Finance Forum (BEFF), événement spécial de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC3), co-organisé par le Gouvernement Princier, la Fondation Prince Albert II et l’Institut océanographique. Ce forum rassemble 1 800 participants de près de 100 pays, avec à la clé plus de 25 milliards d’euros d’investissements identifiés et 8,7 milliards de nouveaux engagements pour 2030.

Le Prince Albert II au Blue Economy and Finance Forum © BEFF 2025

10. Le premier sanctuaire d’archives glaciaires en Antarctique

Le 14 janvier 2026, la Fondation Ice Memory inaugure le premier sanctuaire d’archives glaciaires au monde, à la station Concordia, au cœur du plateau antarctique. La Fondation Prince Albert II, partenaire du projet depuis 2015, en a financé la construction. Le Souverain, président d’honneur d’Ice Memory, a déclaré que les glaciers devaient être reconnus comme patrimoine commun de l’humanité. Ce sanctuaire conserve à -52°C des carottes de glace prélevées sur des glaciers menacés, véritables capsules temporelles destinées aux scientifiques de demain.