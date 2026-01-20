Le Prince Albert II assiste à l’inauguration du premier sanctuaire de glace en Antarctique

Soutenue par la Fondation Prince Albert II de Monaco, une caverne unique au monde a été inaugurée en Antarctique pour préserver les archives climatiques de l’humanité.

Le 14 janvier 2026, le Prince Albert II de Monaco a assisté en direct sur YouTube à l’inauguration d’une caverne de glace en Antarctique, une nouvelle étape dans son engagement environnemental. En tant que Président d’honneur de la Fondation Ice Memory, le Souverain a accompagné depuis 2015 ce projet scientifique international visant à sauvegarder les carottes de glace extraites des glaciers menacés par le réchauffement climatique.

L’inauguration du « Ice Memory Sanctuary » a été diffusée en direct sur YouTube par la fondation © Ice Memory Foundation – Capture d’écran Les équipes de scientifiques présentes sur place ont entreposé les échantillons dans la caverne © Ice Memory Foundation – capture d’écran YouTube

Un coffre-fort naturel à -52°C

La Fondation Prince Albert II de Monaco et la Fondation Didier et Martine Primat, partenaires philanthropiques majeurs du projet, ont permis la réalisation du « Ice Memory Sanctuary » à la station franco-italienne Concordia. Cette caverne de 35 mètres de long, creusée à cinq mètres sous la surface antarctique, bénéficie d’une température constante proche de -52°C, sans aucun système de réfrigération mécanique. « J’ai eu le privilège de voyager en Antarctique en 2009 et de visiter la station Concordia pendant mon expédition (…) Ma fondation s’est engagée dans l’initiative Ice Memory dès sa genèse en 2015. Nous avons aujourd’hui une responsabilité historique de constituer un patrimoine d’archives glaciaires pour nos enfants », a déclaré le Prince Albert II au micro de la Fondation Ice Memory.

Des archives millénaires protégées

Deux premières carottes de glace extraites du Mont-Blanc et du Grand Combin ont rejoint ce sanctuaire après un périple de plus de cinquante jours. Ces échantillons renferment des informations atmosphériques accumulées sur plusieurs siècles, voire millénaires. D’autres carottes provenant des Andes, du Pamir, du Caucase et du Svalbard rejoindront ce patrimoine commun dans les prochaines années.