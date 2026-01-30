Olivier Wenden nommé nouveau Directeur de Cabinet du Prince Albert II

Olivier Wenden a passé près de douze ans au sein de la Fondation Albert II © Philippe Fitte - Palais Princier

Le vice-président de la Fondation Prince Albert II prendra ses nouvelles fonctions le 2 mars prochain, succédant à Christophe Steiner après deux ans et demi à ce poste stratégique.

Le Palais Princier a annoncé dans un communiqué ce jeudi 30 janvier la nomination d’Olivier Wenden au poste de Directeur du Cabinet Princier. Ce Monégasque de 44 ans, figure bien connue des cercles diplomatiques et environnementaux, devrait quitter la Fondation Prince Albert II où il officiait depuis plus d’une décennie.*

Formé au Lycée Albert Ier puis à Sciences Po Bordeaux et à la Sorbonne en commerce international, Olivier Wenden a toujours eu l’ambition de servir la Principauté. Son parcours l’a conduit au Conseil National puis au Département des Relations Extérieures et de la Coopération avant de rejoindre la Fondation Albert II en 2014.

* Le communiqué ne précise pas s’il conservera ses fonctions de vice-président et administrateur-délégué de la Fondation Prince Albert II

Des années au service de l’environnement

À la tête de la Fondation, d’abord comme directeur exécutif puis comme vice-président depuis 2019, à la place de Bernard Fautrier, Olivier Wenden a contribué à faire rayonner l’engagement environnemental de Monaco sur la scène internationale. Sous son impulsion, l’organisation a soutenu près de 700 projets à travers le monde et développé un réseau de dix antennes étrangères.

« C’était une opportunité incroyable, j’avais 33 ans, et il y avait beaucoup de défis à relever. Travailler pour le Souverain est en soi un grand défi », expliquait-il au sujet de son arrivée à la Fondation. Habitué des grandes conférences climatiques aux côtés du Prince Albert II, avec lequel il confiait à Monaco Tribune entretenir « un lien de respect et de confiance », il a notamment piloté des initiatives phares comme la Monaco Ocean Week ou le programme Students on Ice.

Le Prince Albert II a tenu à saluer l’action de Christophe Steiner, en poste depuis septembre 2023, louant « son sens de l’État, sa loyauté et son engagement sans réserve » durant une période qualifiée d’« exigeante pour les Institutions de la Principauté ». La passation de pouvoir interviendra le 2 mars 2026.