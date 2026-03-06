Le Prince Albert II en visite à Monacollecte pour une édition tournée vers le zéro déchet

Le Prince Albert II a fait le tour des stands et ateliers de Monacollecte ce vendredi 6 mars © © Direction de la Communication - Stéphane Danna

Le Souverain s’est rendu ce vendredi matin au Chapiteau de Fontvieille pour la 5e rendez-vous de Monacollecte, à la rencontre des associations et du jeune public sensibilisé.

Ce vendredi matin sous le Chapiteau de Fontvieille, l’activité battait son plein entre les stands des exposants de Monacollecte. Des groupes d’enfants scolaires se croisaient sur les ateliers organisés pour l’occasion. Au centre de l’espace, des tout-petits, penchés sur leur feuille de dessin crayons en main, esquissaient des bonhommes disproportionnés et des poubelles de tri multicolores.

Venu inaugurer cette nouvelle édition, le Prince Albert II était accompagné du Ministre d’État, Christophe Mirmand, et de la Conseillère-Ministre, Céline Caron-Dagioni. Pierre Bardy, directeur général de la Société Monégasque d’Assainissement (SMA), à l’initiative de l’événement, guidait la visite du Souverain d’un espace à l’autre. Sur celui de Fight Aids Monaco, le Prince s’est même prêté au jeu en griffonnant « Je réfléchis avant de jeter. Je pense à recycler » sur un petit drapeau, avant de le planter sur une boule de papier.

Un peu plus loin, des adolescents pédalaient avec énergie sur le stand de l’association Sauvage Méditerranée, actionnant une machine qui broie et recycle des bouchons en plastique. Le principe, ludique et physique, résume bien l’esprit de cette cinquième édition placée sous le signe du zéro déchet.

Un élan de solidarité pour le Liban

De la responsabilité à la solidarité il n’y a qu’un pas. Poursuivant son chemin, le Prince Albert II s’est attardé sur le stand des Amis du Liban. Face à la crise qui frappe le pays du Cèdre, ciblé par des bombardements d’Israël, l’association a lancé un appel aux dons exceptionnels. « Plus de 80 000 personnes ont déjà été déplacées, laissant derrière elles leur maison et leurs repères… et malheureusement ce chiffre ne cesse d’augmenter. Si nous pouvons, ensemble, apporter un peu de réconfort, chaque geste comptera », ont-ils communiqué sur Facebook. Pour aider à préparer les cartons de vêtements, produits d’hygiène, fournitures scolaires et de jouets, des joueurs de l’équipe U20 de l’AS Monaco Basket étaient venus prêter leurs bras aux bénévoles.

Ce vendredi matin ce sont principalement des groupes scolaires qui se succédaient entre les ateliers culinaires zéro déchet, la fabrication de cosmétiques maison, les initiations à la couture et un stand de réalité virtuelle. L’événement se poursuit demain samedi, de 10h à 19h, et reste ouvert aux famille et à tous ceux qui souhaitent déposer des objets ou se renseigner sur les bonnes pratiques de tri en Principauté.