Monacollecte 2026 : le grand rendez-vous du tri et du don solidaire revient à Fontvieille en mars

Pour sa 5e édition Monacollecte se délocalise du Port Hercule, direction le Chapiteau de Fontvielle © Direction de la Communication / Stéphane Danna

La cinquième édition de Monacollecte investit le Chapiteau de Fontvieille le premier week-end de mars avec un mot d’ordre : le zéro déchet.

Le rendez-vous est devenu incontournable en Principauté. Les 6 et 7 mars prochains, de 10 h à 19 h, le Chapiteau de Fontvieille accueillera la cinquième édition de Monacollecte, organisée par le Gouvernement Princier et la Société Monégasque d’Assainissement (SMA), en partenariat avec la Mairie de Monaco et Carrefour.

Un point de dépôt unique pour désencombrer utile

Le principe reste simple : centraliser en un seul lieu la collecte d’objets dont les particuliers souhaitent se séparer. Une dizaine d’associations caritatives – parmi lesquelles la Croix-Rouge monégasque, Mission Enfance, Fight Aids Monaco ou encore les Semeurs d’Espoir – récupèrent sur place tout ce qui peut connaître une seconde vie : vêtements, chaussures, jouets, livres, petit électroménager, matériel informatique ou encore vaisselle. La condition indispensable est que les dons doivent être propres et en bon état.

Déchets toxiques acceptés, encombrants refusés

Au-delà des dons, l’événement permet aussi de se débarrasser de déchets spécifiques, difficiles à évacuer au quotidien : peintures, solvants, piles, batteries, radiographies, médicaments, bouteilles de gaz ou encore petits appareils électroniques hors d’usage. En revanche, ni les encombrants ni les gravats ne seront acceptés, tout comme les déchets professionnels.

Animations gratuites et accès pratique

Des ateliers et stands gratuits consacrés au tri et au recyclage accompagnent la manifestation. Le vendredi, certains créneaux sont réservés aux scolaires (9 h – 11 h et 14 h – 16 h), tandis que le samedi est accessible à tous sans restriction.

L’accès se fait par l’avenue des Ligures, avec une dépose-minute en voiture à l’arrière du Chapiteau, côté Roseraie. Des chariots sont mis à disposition et les Scouts de Monaco orientent les visiteurs.

Plus de renseignements au +377 92 05 75 16 et le programme complet le site de Monacollecte