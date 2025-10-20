20 ans d’Ever Monaco : le Prince Albert II veut faire de la Principauté un modèle d’avenir décarboné

Le Prince Albert II est allé à la rencontre des start-ups présentes à Ever Monaco 2025 © Monaco Tribune

Deux décennies d’innovation et d’engagement ont propulsé la Principauté au rang de territoire modèle pour la transition énergétique, avec des résultats encourageants et des projets prometteurs pour l’avenir.

De la démocratisation des véhicules électriques à l’émergence de l’hydrogène, en passant par le développement des énergies renouvelables, la 20ème édition d’EVER Monaco, qui s’est tenue les 15 et 16 octobre au One Monte-Carlo, a permis de dresser le bilan de deux décennies d’efforts en faveur de la mobilité durable.

À l’occasion d’une table ronde, Bernard Fautrier, président d’honneur d’Ever et conseiller spécial du Prince pour l’environnement, a souligné les avancées réalisées en Principauté : « Les véhicules électriques et hybrides représentent 20 % du parc automobile en circulation. Un chiffre significatif pour ce territoire de 2 km² où les moyens de transport dépassent rarement trente kilomètres par heure. » Le secteur des transports publics montre ainsi l’exemple avec une conversion totale prévue très prochainement : les autobus seront entièrement électriques d’ici fin 2025, positionnant Monaco parmi les premières villes au monde à atteindre cet objectif.

Accélérer la transition énergétique

Intervenu à la fin d’une conférence prospective sur les énergies et les véhicules du futur, le Prince Albert II a de son côté appelé à maintenir le cap face aux hésitations internationales. « Nous ne devons pas nous laisser tenter par une forme de satisfaction ou de prudence que nous voyons poindre aujourd’hui, lorsque certains États et certaines organisations régionales repoussent la fin de la production des véhicules thermiques. Nous devons nous mobiliser pour faire entendre la nécessité de tenir, voire d’accélérer le calendrier », a-t-il déclaré, rappelant que les transports représentent environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

© Ever Monaco © Monaco Tribune © Monaco Tribune

Les startups, moteur de l’innovation

Comme chaque année le forum a également mis en lumière l’innovation en braquant les projecteurs sur des jeunes pousses de la Green Tech, dont certaines sont membres de l’incubateur Monaco Tech. Évalués par un jury d’expert après une session de pitchs, les projets les plus prometteurs se sont réparti l’équivalent de 20 000 euros de dotation :

· Sun-Ways (1er prix) : 8 000€ pour ses panneaux solaires amovibles sur voies ferrées

· Marny Energy (2ème) : 1 500€ et accompagnement juridique Jeantet pour ses batteries reconditionnées

· Anyos (3ème) : 800€ et assurance Gramaglia pour ses bornes éco-conçues en France, évolutives et reconditionnables

· Whisper (4ème) : remporte un voucher SBM, une adhésion MEB et accompagnement Village by CA pour ses bateaux électriques à foils

· COMPETR (5ème) : remporte un voucher SBM et accompagnement pour ses moteurs marins haute performance

· Green Monaco (coup de cœur) : 500€ pour la promotion du réemploi