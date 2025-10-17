Le Prince Albert II a donné le top départ du E-Rallye Monte-Carlo

Le départ du E-Rallye Monte-Carlo 2025 a été donné sur la Place du Casino mercredi soir, en présence du Prince, de sa sœur la Princesse Stéphanie et de sa fille, Camille Gottlieb.

L’Automobile Club de Monaco a choisi le plus bel écrin de la Principauté pour le départ de la 30ème édition du E-Rallye Monte-Carlo, à savoir la Place du Casino. À noter parmi les participants la présence, pour la deuxième année consécutive, de Camille Gottlieb. La fille de la Princesse Stéphanie concoure pour représenter l’association Be Safe Monaco, engagée dans la prévention et la sécurité routière.

« Pour nous, c’est l’occasion de faire connaître notre association aux personnes qui ne la connaissent pas, surtout à l’international. Sur le E-Rallye, on peut voir que beaucoup d’équipages viennent du monde entier, donc c’est une fierté de représenter Be Safe », a-t-elle indiqué sur le site de l’ACM. Cette épreuve mythique de régularité voit défiler des véhicules entièrement électriques. Une façon pour le Rocher de promouvoir une mobilité durable qui lui tient particulièrement à cœur au moment où se tenait la vingtième édition Ever Monaco.

Des véhicules de prestige

Cette année, une douzaine de voitures positionnées sur la Place du Casino ont été mises en avant afin d’attirer le regard assidu des spectateurs. En effet, on peut y apercevoir notamment la Hyundai Kona n°1 de l’équipage Michal Zdarsky / Jakub Nabelek, en lice pour remporter le titre de champion de la Bridgestone FIA ecoRally Cup. Il s’agit du premier véhicule à quitter le podium sous la bannière monégasque brandie par le Prince Albert II.

Le Prince Albert II et Camille Gottlieb en discussion © ACM

Au total, ce sont 62 voitures qui ont pris la route pour disputer les 14 spéciales prévues au programme, dont deux qui se sont déroulées en nocturne. La première entre Saint-Laurent et La Cabanette, juste avant le célèbre Col de Turini, et la seconde entre La Bollène-Vésubie / Moulinet. L’an dernier, ce sont les Espagnols Eneko Conde et Lukas Sergnese qui avaient triomphé devant les Monégasques Olivier Campana et Nicolas Milanesio.

Le E-Rallye Monte-Carlo s’achèvera samedi soir avec la remise des prix au cours d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de Paris, situé sur la Place du Casino.