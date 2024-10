E-Rallye Monte-Carlo 2024 : Camille Gottlieb déterminée sur la grille de départ pour défendre une cause qui lui tient à cœur

Camille Gottlieb et Margaux Grundstein représentent leur association Be Safe pour la 8e édition du E-Rallye Monte-Carlo © ACM / Promopub Nogue Roucoules

Du 23 au 26 octobre, le prestigieux E-Rallye de Monte-Carlo accueille des équipes venues de tous horizons. Parmi elles, l’équipage n°26, formé par Camille Gottlieb et Margaux Grundstein, se démarque non seulement par son enthousiasme mais également par son engagement en faveur de la sécurité routière. Co-fondatrices de l’association Be Safe, elles affrontent le défi de la course avec une mission claire : sensibiliser aux dangers de l’alcool au volant.

Lancée en 2017, Be Safe a pour ambition de lutter contre la conduite en état d’ébriété. Camille et Margaux, accompagnées de trois amies, ont mis en place un service de navette qui a permis de raccompagner plus de 800 personnes après des soirées festives cet été. « Boire ou conduire, il faut choisir ! » n’est pas qu’un slogan pour elles, c’est un véritable combat.

Publicité

« Nous sommes sensibles à tout ce qui peut améliorer la qualité de vie de chacun et que chacun puisse vivre sereinement. Nous essayons de notre mieux de « sauver » des personnes les soirs mais si nous pouvons en plus le faire de manière plus écologique, nous le ferons sans hésiter », déclarent-elles dans un communiqué de l’Automobile Club de Monaco, convaincues de l’importance de leur mission.

Un rallye pour appuyer leur combat

Pour Camille et Margaux, participer au E-Rallye représente une occasion inédite de promouvoir Be Safe tout en s’engageant dans une aventure palpitante. « Participer à un rallye était pour nous l’opportunité de vivre une nouvelle expérience. Non seulement ensemble, mais également pour la visibilité de l’association », affirment-elles.

Leur véhicule, une Volvo C40, est également un symbole de leur engagement écologique : la première navette Be Safe, offerte en 2022, est entièrement électrique. Malgré leur statut de débutantes dans le monde des rallyes, les deux amies ne se voient pas comme de simples figurantes. « Nous sommes des compétitrices », soulignent-elles avec la volonté de se faire une place parmi les 63 équipages.

Une motivation inébranlable

Camille Gottlieb, fille de la princesse Stéphanie de Monaco, s’apprête à relever ce défi avec le soutien de son entourage, notamment son frère Louis Ducruet. « Je suis un peu stressée », a-t-elle confié à quelques minutes du départ, mais son enthousiasme pour la course et la cause qu’elle défend demeure intact. « Nous voulons montrer qu’il est possible de concilier passion et responsabilité », ajoute-t-elle.

L’E-Rallye n’est pas qu’un défi sportif pour ce duo engagé ; c’est un véritable combat pour la sécurité, une aventure qui s’inscrit dans leur désir de faire la différence. Sur les routes des Alpes, elles entendent bien laisser une empreinte positive, tout en rappelant à chacun l’importance d’une conduite responsable.

Crédits photos : ACM – Follete / Perez Alonso / Promopub Nogue Roucoules

Le résumé de la première journée – L’Étape 1

E-Rallye Monte-Carlo : Le programme et les engagés dévoilés pour la 8e édition