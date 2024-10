E-Rallye Monte-Carlo : Le programme et les engagés dévoilés pour la 8e édition

Du 23 au 26 octobre prochain, préparez-vous à vivre une aventure électrisante depuis la Principauté, direction les Alpes ! Avec un parcours secret de 14 Spéciales de Régularité et plus de 250 kilomètres chronométrés, cette édition s’annonce palpitante. Parmi les compétiteurs monégasques, Camille Gottlieb et Margaux Grundstein représenteront leur association BeSafe ou encore Jacques Pastor et Fulvio Gazzola ainsi que Serge Pastor et Christophe Ponset courront pour la Mairie de Monaco.

Le 8e E-Rallye Monte-Carlo promet de marquer les esprits avec un plateau sans précédent. En effet, 63 équipages représentant 17 nationalités seront au rendez-vous, avec la participation de 18 constructeurs automobiles et pas moins de 40 modèles différents, 100% électriques et conduits sans utilisation de prolongateur. Un véritable tour du monde de l’électromobilité s’annonce sur les routes monégasques !

Cet enthousiasme renforce l’épreuve monégasque comme la manche internationale de référence de la Bridgestone FIA ecoRally Cup. Une belle manière de conjuguer compétition et respect de l’environnement, sous l’égide du Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco (ACM), qui ne cesse d’encourager la mobilité durable depuis 1995.

Le grand départ sur la Place du Casino

Comme à son habitude, le Grand Départ se déroulera dans le cadre somptueux de la Place du Casino à Monte-Carlo. Les concurrents s’élanceront sur un parcours exigeant, traversant les magnifiques paysages des Alpes de Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et du Var, sans oublier une escapade sur les hauteurs de la Riviera Italienne. Les spéciales historiques du légendaire Rallye Monte-Carlo seront au programme, mais de nouvelles épreuves inédites viendront pimenter cette aventure !

Les équipes devront redoubler d’efforts pour réussir dans des conditions de terrain plus difficiles que jamais. L’autonomie des véhicules, toujours plus performante, sera un atout déterminant pour les concurrents, qui cherchent à gravir les marches du podium.

Pour le tracé exact, encore un peu de patience… Le E-Rallye Monte-Carlo propose un parcours secret aux concurrents. Ainsi, l’itinéraire de chaque étape sera dévoilé une heure avant le départ de chaque équipage.

Les stars du E-Rallye

Parmi les équipages engagés, plusieurs noms résonnent comme de véritables légendes de la discipline. On retrouvera Michal Zdársky et Jakub Nabelek, champions de la FIA ecoRally Cup 2023 et leaders du Classement Provisoire Bridgestone FIA ecoRally Cup 2024 avec 133,5 points, au volant de leur Hyundai Kona, mais aussi des pilotes renommés comme Guido Guerrini et Artur Prusak sur KIA E-NIRO, sans oublier Eneko Conde et Lukas Sergnese , vainqueurs de l’édition précédente et Champions FIA ecoRally Cup 2022 avec leur KIA EV6 GT.

Le E-Rallye Monte-Carlo sera aussi l’occasion de voir des visages familiers comme Jacques Pastor et sa KIA EV6, double vainqueur de l’événement, ou encore la fille de la Princesse Stéphanie, Camille Gottlieb avec sa FIAT 500, mais aussi des personnalités issues du monde du sport automobile comme Stefano Modena, ancien pilote de F1 avec 70 GP disputés et une 3e place au Grand Prix de Monaco 1989.

Des infrastructures de recharge à la hauteur

Côté logistique, les concurrents peuvent souffler : avec plus de 575 points de recharge disponibles dans les parkings publics de la Principauté, la recharge des véhicules se fera en toute simplicité.

L’infrastructure Monaco On est prête à accueillir cette compétition, garantissant ainsi un confort optimal aux participants. Fini les tracas d’organisation d’un parc de recharge spécifique !

Programme 2024 :

Etape 1 : MONACO – MONACO – Mercredi 23 octobre

Départ de Monaco Place du Casino à 14h00

Zone d’étalonnage / Shakedown / 2 Spéciales de Régularité (SR 1/2) à disputer

Entrée en Parc Fermé à 22h50

Etape 2 : MONACO – MONACO – Jeudi 24 octobre

Départ de Monaco à 07h30

4 Spéciales de Régularité (SR 3/4/5/6) à disputer

Entrée en Parc Fermé à 22h20

Etape 3 : MONACO – MONACO – Vendredi 25 octobre

Départ de Monaco à 07h30

4 Spéciales de Régularité (SR 7/8/9/10) à disputer

Entrée en Parc Fermé à 22h20

Etape 4 : MONACO – MONACO – Samedi 26 octobre

Départ de Monaco à 07h30

4 Spéciales de Régularité (SR 11/12/13/14) à disputer

Entrée en Parc Fermé à 15h30

Dîner de Clôture et de Remise des Prix à 20h30

