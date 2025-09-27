Monaco lance le laboratoire flottant MODX 70, un catamaran zéro émission pour la recherche méditerranéenne

les Explorations de Monaco mettent le cap sur la Méditerranée pour une nouvelle mission en Grèce © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Les Explorations de Monaco inaugurent une mission de cinq ans dédiée à l’exploration et la recherche en Méditerranée

Le MODX 70, parti de Monaco le 25 septembre en direction d’Athènes sous le regard du Prince Albert II, représente une prouesse technologique majeure dans le domaine maritime. Ce véritable concentré de technologies vertes, un catamaran de 21 mètres, fonctionne exclusivement grâce aux énergies renouvelables : propulsion vélique, moteurs électriques, système d’hydrogénération et 70 mètres carrés de panneaux solaires.

Cette combinaison permet une autonomie totale sans émissions de carbone. « C’est une réponse aux défis actuels : comment explorer, coopérer et sensibiliser en réduisant au maximum notre empreinte carbone ? Le MODX 70 illustre que d’autres voies de navigation sont possibles en Méditerranée » , déclare dans un communiqué Robert Calcagno, dirigeant des Explorations de Monaco.

Expédition grecque

La Méditerranée souffre d’un manque crucial d’infrastructures de recherche maritime, contrairement aux océans Atlantique et Pacifique. Cette lacune est préoccupante car la mer abrite plus de 17 000 espèces marines, dont près d’un cinquième sont uniques à ce bassin. Le réchauffement s’y accélère également 20% plus rapidement qu’ailleurs sur la planète.

L’équipage a embarqué le 25 septembre en direction d’Athènes pour la première étape de cette mission méditerranéenne afin de soutenir la recherche. L’itinéraire grec comprendra ensuite trois escales stratégiques : Vólos, Syros et Alonissos. Ces destinations permettront d’explorer les aires marines protégées helléniques, considérées comme un modèle dans la région.

Le retour en Principauté est programmé pour fin octobre, après un mois d’activités scientifiques, diplomatiques et de médiation dans ces eaux emblématiques.

Un navire dédié à la recherche

Au-delà des aspects scientifiques, le navire servira de plateforme mobile d’éducation environnementale. Chaque port d’escale accueillera des programmes destinés aux étudiants et aux communautés locales. « Chaque escale du MODX 70 sera un espace de dialogue et de transmission. Nous voulons que la jeunesse, les décideurs et les habitants des territoires côtiers deviennent acteurs d’une Méditerranée durable », précise Xavier Prache, directeur de mission.

Cette initiative s’inscrit dans l’effort international visant à protéger 30% des océans d’ici 2030. Les « Missions Méditerranée » s’étaleront sur cinq années et couvriront l’ensemble du bassin méditerranéen.