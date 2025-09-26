Le Prince Albert II en visite au Monaco Yacht Show

Le Souverain, accompagné du ministre d’État, a arpenté les stands de la 34e édition ce jeudi.

Jeudi 25 septembre dans l’après-midi, le Prince Albert II s’est rendu au Port Hercule pour visiter la 34e édition du Monaco Yacht Show. Accompagné du ministre d’État Christophe Mirmand, le Souverain a été accueilli par la directrice du salon, Gaëlle Tallarida, pour une visite officielle de cet événement nautique de renommée mondiale.

© Frédéric Nebinger / Palais Princier © Frédéric Nebinger / Palais Princier

D’un pavillon à l’autre, en passant par les quais d’exposition, le Prince Albert II a pris le temps de se rendre dans de nombreux stands, rencontrant les professionnels du secteur, les lauréats des Blue Wake Awards et découvrant les dernières innovations présentées lors de cette édition. Une démarche qui témoigne de l’intérêt constant du Souverain pour une industrie du yachting plus durable et son développement dans la Principauté.

Un soutien financier pour la Fondation

Le moment fort de cette visite s’est concrétisé par la remise d’un chèque de 54 000 euros au Prince Albert II. Cette contribution du Monaco Yacht Show viendra soutenir les actions environnementales et humanitaires menées par la Fondation Prince Albert II de Monaco, illustrant parfaitement l’engagement solidaire de l’événement envers les causes défendues par le Souverain.