Monaco Yacht Show 2025 : les premiers prix environnementaux Blue Wake récompenseront l’innovation durable

Le prestigieux salon monégasque lance sa première édition des Blue Wake Awards pour distinguer les avancées écologiques les plus prometteuses du secteur nautique de luxe.

Le Monaco Yacht Show franchit une nouvelle étape dans sa démarche environnementale en créant les Blue Wake Awards, une distinction inédite consacrée aux innovations durables dans l’univers des superyachts. Cette initiative marque la volonté du salon de positionner la Principauté comme leader de la transformation écologique du nautisme de prestige.

© MYS

Douze candidats en lice dans quatre catégories stratégiques

La sélection 2025 réunit douze entreprises réparties selon leurs domaines d’expertise. Les produits et services de luxe voient concourir Foglizzo Leather, Tai Ping et Turnstyle Design. Le segment chantiers navals et refit oppose Amico & Co, Baltic Yachts et Sanlorenzo.

Dans la catégorie équipementiers nautiques, AkzoNobel affronte Deasyl et Termodinamica. Enfin, les tenders et gadgets nautiques mettent en compétition Evene Tenders, U-Boat Worx et Tykun. Un cinquième prix spécial du jury distinguera un yacht exemplaire en matière de durabilité.

Un processus d’évaluation rigoureux

La Water Revolution Foundation a supervisé la sélection selon des critères scientifiques stricts : « Notre objectif avec le processus de sélection était de garantir l’intégrité technique et l’équité. Ces nominés ont démontré une réelle valeur environnementale, appuyée par des données crédibles — et non de simples arguments marketing », détaille Robert van Tol, directeur exécutif de la Water Revolution Foundation.

Les résultats seront dévoilés lors de la soirée d’ouverture du Monaco Yacht Show le 23 septembre 2025, marquant officiellement l’engagement du secteur vers une navigation plus respectueuse de l’environnement marin.