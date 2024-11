La Fondation Prince Albert II de Monaco active en Asie

Jacky Deromedi, présidente de la branche asiatique de la Fondation Prince Albert II de Monaco, a accordé une interview à Tatler Asia pour évoquer certaines des récentes initiatives de la Fondation, ainsi que le Bal de Monaco 2024 : édition Glacier, qui se tiendra le 27 novembre à Singapour.

Dans cet entretien, Mme Deromedi évoque les objectifs ambitieux de la Principauté en matière de réduction des émissions de carbone et de suppression des plastiques à usage unique.

« C’est un défi auquel toutes les institutions monégasques travaillent activement, et que la Fondation Prince Albert II soutient en menant des actions complémentaires dans ses domaines d’expertise », précise-t-elle.

Jacky Deromedi, présidente de la branche asiatique de la Fondation Prince Albert II de Monaco – Photo fournie par Tatler Asia

La présidente de la Fondation en Asie met en avant l’initiative BeMed (Beyond Plastic Med), qui « vise à réduire l’utilisation du plastique, en travaillant à mettre en place de bonnes pratiques pour éliminer le plastique des chaînes de valeur des entreprises et en encourageant des actions éco-responsables pour diminuer l’usage des plastiques à usage unique dans notre quotidien ».

L’article souligne également l’approche globale de la Fondation, qui organise des événements tels que des conférences scientifiques, des projections de films et documentaires, ainsi que des expositions photographiques, dans le but de sensibiliser aux enjeux environnementaux et d’inspirer un changement positif.

Il revient également sur certains succès de la Fondation en matière de conservation des espèces et de protection des océans. « Nous avons également contribué à mettre l’océan au cœur des négociations internationales, en obtenant une reconnaissance de son rôle essentiel dans le système climatique mondial », ajoute Mme Deromedi.

Elle met en lumière le premier traité international sur la préservation des hauts fonds marins, adopté par consensus par les États membres de l’ONU en 2023. Soulignant la nécessité de persévérer, Mme Deromedi déclare : « Enfin, après plus d’une décennie de mobilisation et de plaidoyer, je voudrais mentionner la [signature] du Traité des Hauts Fonds, pour lequel S.A.S. le Prince Albert II s’est engagé depuis longtemps, avec le soutien du Gouvernement et de la Fondation ».

Elle insiste également sur l’importance d’unir tous les acteurs dans cette démarche, affirmant : « Pour répondre efficacement à l’urgence climatique, il nous faut mobiliser tous les acteurs. Il existe actuellement une abondance d’idées innovantes portées par des entreprises prometteuses qui prennent à bras-le-corps les enjeux environnementaux et développent des solutions intéressantes. Nous devons soutenir leur croissance et orienter les investissements vers des entreprises à impact positif ».

La prochaine session de la Ocean Innovators Platform, créée par la Fondation, se tiendra à Singapour le 27 novembre.

Le Prince Albert II assistera au Bal de Monaco 2024 : édition Glacier, qui se déroulera ce jour-là dans le Grand Ballroom du Marina Bay Sands. Ce gala biennal a pour but de sensibiliser et de lever des fonds pour des enjeux mondiaux majeurs.