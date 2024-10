BeMed lance un appel à micro-initiatives pour réduire la pollution plastique en Méditerranée

Un petit pas pour une grande différence !

L’association de lutte contre la pollution plastique en Méditerranée, BeMed, fondée à l’initiative de la Fondation Prince Albert II, offre une opportunité de financement pouvant atteindre 10 000€ (avec un co-financement de 30 % minimum) afin de s’engager contre la crise du plastique.

Les acteurs éligibles à cet 9e appel sont les ONG, associations, institutions scientifiques, petites et moyennes entreprises, municipalités et collectivités territoriales, dont les projets visent à diminuer la présence de plastique dans la mer.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 6 janvier 2025 pour un début du projet à partir de juin 2025 et une durée de 12 à 18 mois. Elles sont à télécharger et à déposer en ligne via le site internet de BeMed.

Rien de nouveau pour l’association qui a déjà soutenu plus de 100 projets visant à améliorer la gestion des déchets plastiques, à collecter des données, à sensibiliser les populations, et à appuyer la mise en place de nouvelles réglementations. En 10 ans, BeMed a déployé plus de 3 millions d’euros pour soutenir des initiatives engagées.