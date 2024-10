La Fondation Prince Albert II et l’AIEA renforcent leur partenariat autour de l’acidification des océans

Olivier Wenden, vice-président et CEO de la Fondation, et Najat Mokhtar, directeur général adjoint de l’AIEA © Fondation Prince Albert II de Monaco

L’acidification des océans, produite par les activités humaines, chamboule tout l’écosystème marin, notamment les organismes dont la coquille ou le squelette est à base de calcium.

Les Laboratoires de l’environnement marin de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) et la Fondation Prince Albert II (FPA2) de Monaco ont franchi aujourd’hui une nouvelle étape dans leur collaboration de longue date en signant un nouveau partenariat. Inscrit dans le cadre du Centre international de coordination sur l’acidification des océans de l’AIEA et de l’initiative de la Fondation intitulée « Ocean Acidification and other Ocean Change – Impacts and Solutions », il concerne l’acidification des océans.

Ce phénomène se produit lorsque l’océan absorbe le dioxyde de carbone (CO2) libéré dans l’atmosphère par les activités humaines et devient plus acide. Un changement d’acidité qui chamboule tout l’écosystème marin, notamment les organismes dont la coquille ou le squelette est à base de calcium (coraux, mollusques, etc.).

Formations, événements et école d’hiver

Après avoir travaillé sur l’acidification des océans pendant plusieurs années, l’AIEA et la FPA2 ont pour but d’organiser conjointement des formations et des réunions d’experts qui permettront aux pays d’étudier ce sujet et d’agir en conséquence, mais aussi de veiller à ce que la recherche soit inclusive et participative.

Des événements pour sensibiliser les décideurs politiques, les gestionnaires de ressources et d’autres parties prenantes sur l’acidification des océans et les solutions basées sur les océans sont ainsi à prévoir lors de la Monaco Ocean Week et la Conférence des Nations Unies sur l’Océan.

Les chercheurs novices dans ce domaine pourront participer à une école d’hiver internationale sur l’acidification des océans et les facteurs de stress multiples, organisée par les deux partenaires aux Laboratoires de l’environnement marin de l’AIEA à Monaco du 18 au 29 novembre 2024.

Ce partenariat explorera un autre domaine critique sur lequel l’AIEA (avec NUTEC Plastics) et la FPA2 sont activement engagés : la pollution plastique.