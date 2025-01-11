Закулисная свадебная фотография Княгини Шарлен украсила обложку книги Джулиана Леннона

Книга фотографий Джулиана Леннона «Хрупкие моменты жизни» включает работы, собранные за более чем двадцать лет, — от модных снимков до пейзажей и портретов. Однако для обложки автор выбрал уникальный снимок — фотографию Княгини Шарлен.

Этот выбор вызвал интерес журнала Forbes, который посвятил снимку отдельную статью.

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Фотография была сделана за 10 минут до свадьбы Шарлин Уиттсток и Князя Альбера II 1 июля 2011 года. Джулиан Леннон, близкий друг будущей Княгини, оказался рядом за кулисами и запечатлел её в момент подготовки к церемонии.

В статье рассказывается о трогательном эпизоде перед свадьбой Княгини Шарлен, который вспоминает Джулиан Леннон. По его словам, она сидела перед зеркалом, выглядела растерянной и вдруг сказала: «Джулс, я не знаю, смогу ли я это сделать». Он уточнил, о чём идёт речь, и услышал: «Я не уверена, что справлюсь с фотосессией. Слишком много отвлекающих факторов». Тогда Леннон предложил: «Просто представь, что я — муха на стене».

Среди множества снимков, сделанных в тот день, именно фотография, где Шарлен задумчиво смотрит в зеркало, произвела на Леннона особое впечатление. Он выбрал её для обложки своей книги «Хрупкие моменты жизни»

«Когда я обрезал этот снимок определённым образом, подумал: «О боже, вот оно!» В нём чувствуется дух Княгини Грейс и атмосфера 1950-х годов», — поделился Леннон с Forbes. Чтобы передать этот ретро-настрой, он сделал все фотографии в книге черно-белыми, создав эффект, будто они были опубликованы в старинных журналах Time или Life.

Этот впечатляющий снимок стал не только обложкой книги, но и ключевым экспонатом его выставки «Шепот» в Венеции, которая представляла ретроспективу его фотографического творчества.

Сам автор объясняет, что название книги «Хрупкие моменты жизни» вдохновлено его личным опытом. «Она о тех кратких мгновениях, которые в мгновение ока меняют жизни людей и облик окружающего мира», — отметил Леннон.

Одним из таких «хрупких моментов» стал день, когда Шарлен, олимпийская пловчиха из ЮАР, стала Княгиней Монако.

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