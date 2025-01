Una foto del dietro le quinte del matrimonio della Principessa Charlène sulla copertina del libro di Julian Lennon

Il libro fotografico appena uscito di Julian Lennon si intitola “Life’s Fragile Moments”. Raccoglie oltre vent’anni di immagini di moda, paesaggi e ritratti, ma è stata la Principessa Charlène a essere scelta per la copertina.

Forbes ha definito la scelta intrigante e gli ha dedicato un articolo pubblicato di recente.

Pubblicità

Per essere più precisi, la foto ritrae Charlene Lynette Wittstock circa 10 minuti prima del suo matrimonio con il Principe Alberto II il 1° luglio 2011. L’amico Julian Lennon era insieme a lei e l’ha fotografata mentre si preparava.

Nell’articolo, il residente monegasco ricorda che la Principessa ebbe un momento di esitazione prima del matrimonio. “Era seduta a guardarsi allo specchio, un po’ intontita. Si girò verso di me e disse: ‘Jules, non so se posso farlo’. Le chiesi di cosa stesse parlando. Mi rispose: “Non ce la faccio, non sono sicura di poter fare le foto, ci sono troppe distrazioni”. Lui per tutta risposta le disse: “Sarò invisibile, come una mosca su un muro”.

Quel giorno scattò centinaia di foto, ma quella di Charlène che si guarda allo specchio prima del matrimonio gli è piaciuta così tanto che ha deciso di utilizzarla per la copertina di Life’s Fragile Moments.

Il fotografo ha poi spiegato a Forbes: “L’ho scattata in un certo modo e ho pensato: ‘Oh mio Dio, ci siamo, questa è la Principessa Grace, questi sono gli anni ’50”. Così ho scattato tutte le foto in bianco e nero”, per ricreare la stessa sensazione che si provava sfogliando la rivista Time o Life dell’epoca.

La stessa foto è stata utilizzata anche nella home page della sua recente retrospettiva fotografica, Whispers, a Venezia.

Ha poi raccontato che il titolo del libro, Life’s Fragile Moments, trae ispirazione dalla sua esperienza di vita. “Sono quei brevi istanti della vita, della vita delle persone, delle cose e dei paesaggi che ci circondano e che cambiano in un batter d’occhio”.

Come l’istante in cui una nuotatrice olimpica sudafricana è diventata Principessa di Monaco.

“Non so se ci siamo innamorati in quel momento”: il Principe Alberto II riflette sul suo incontro con la Principessa Charlène