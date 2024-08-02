«Может быть, именно тогда мы и влюбились друг в друга» – Князь Альбер II рассказывает о своем знакомстве с Княгиней Шарлен

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен дали совместное интервью журналу Paris Match. Они, в частности, рассказали о своем знакомстве и о месте спорта в их жизни.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен – вместе уже около 15 лет. Они познакомились на соревнованиях по плаванью – Mare Nostrum – в Монако.

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«Может быть, именно тогда мы и влюбились друг в друга. Знаете, после этого я несколько лет не видел Шарлен», заявил Князь Альбер II об этом событии в интервью, опубликованном в четверг, 1 августа.

На вопрос журналиста о том, какие воспоминания остались у Князя от этой встречи, он рассыпается в комплиментах своей супруге. «Прежде всего, я увидел, что она прекрасная пловчиха, потом узнал в ней человека милого, улыбчивого и открытого. Мы прекрасно провели время», вспоминает он и открывает свой маленький секрет: «Не знаю, стоит ли об этом говорить, но у нее были проблемы из-за меня в тот вечер, потому что я вовремя не проводил ее».

На что Княгиня Шарлен отвечает: «Да, это правда, в тот вечер у меня были кое-какие проблемы, но мы вам не будем все рассказывать.»

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Спортивное знакомство

Затем, в 2006 году, на зимних Олимпийских играх в Турине голубки впервые появились, держась за руки. Атмосфера им была знакома, потому что оба они уже участвовали в соревнованиях на Олимпийских играх. Один – член монакской команды по бобслею, другая – член женской команды ЮАР по плаванью.

«Когда вы полностью погружаетесь в Игры на шестнадцать дней, вам кажется, что вы – член семьи. Конечно, идут соревнования: вы там находитесь, чтобы выступить лучше конкурентов, лучше других команд. Но именно с ними вы и разделяете этот уникальный опыт», рассказывает Князь Альбер II.

Княгиня Шарлен вспоминает о своих ощущениях, когда она «вошла на стадион в Сиднее на церемонию открытия Игр в 2000 году. В тот момент я почувствовала, что достигла своей цели. Я была полна гордости и чувств. Я была почти подавлена. Я мечтала об этом моменте с 8 лет».

Спорт в душе

Для княжеской четы спорт – настоящее увлечение, которое передается по наследству. Сначала дедушка Князя Альбера II по материнской линии стал чемпионом по гребле, он трижды завоевывал золотые медали, затем его сын тоже стал чемпионом по гребле.

«Но эта любовь к спорту пришла ко мне с обеих сторон моей семьи. Отец играл в футбол, в регби, а в молодости даже занимался боксом. Еще мой двоюродный дедушка, Ги де Полиньяк, как минимум один сезон выступал в сборной Франции по бобслею в 30-е годы», объясняет он.

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На вопрос о том, какое место занимает спорт в воспитании его близнецов, Жака и Габриэллы, Князь Альбер II рассказывает, что его дети «плавают и занимаются гимнастикой. Они также познакомились с фехтованием, теннисом и волейболом. Жак занимается тейквондо. Ценности, полученные в спорте – действительно фундаментальные».