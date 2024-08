Le prince Albert II et la princesse Charlène portant la flamme olympique de passage à Monaco © Direction de la communication

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont accordé un entretien commun à Paris Match. Ils ont notamment parlé de leur rencontre et de la place du sport dans leur vie.

Depuis près de 15 ans, le Prince Albert II partage la vie de la Princesse Charlène. Mais cela n’aurait pas été le cas s’ils ne s’étaient pas rencontrés lors d’une compétition de natation à Monaco appelée le Mare Nostrum.

Publicité

« Je ne sais pas si nous sommes tombés amoureux à ce moment-là. Vous savez, ensuite, je n’ai pas revu Charlene durant plusieurs années », a déclaré le Prince Albert II au sujet de cet événement dans l’interview publiée ce jeudi 1er août.

Et quand le journaliste demande au Souverain quels souvenirs il garde de cette rencontre, ce dernier ne tarit pas d’éloges sur son épouse. « D’abord, j’ai trouvé qu’elle était une excellente nageuse et puis qu’elle était une personne aimable, souriante et abordable. Nous avons passé un excellent moment », se rappelle-t-il avant de faire une confidence : « Je ne sais si je dois le dire, mais ce soir-là, je lui ai causé quelques ennuis car je ne l’ai pas raccompagnée à temps ».

Ce à quoi la Princesse Charlène répond : « Oui, c’est vrai que j’ai eu quelques ennuis ce soir-là, mais on ne va pas tout vous raconter. »

142e session du CIO à Paris : le Prince Albert II salue le « travail tout à fait remarquable » des JO 2024

Une rencontre autour du sport

C’est ensuite en 2006, à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de Turin que les deux tourtereaux se sont affichés pour la toute première fois main dans la main. Un environnement qu’ils connaissaient déjà puisqu’ils avaient tous les deux participé aux JO en tant qu’athlètes. L’un en tant que membre de l’équipe monégasque de bobsleigh et l’autre en tant que membre de l’équipe féminine sud-africaine de natation.

« Quand vous le vivez en plein cœur durant seize jours, vous avez l’impression de faire partie d’une famille. Évidemment, il y a la compétition : vous êtes là pour faire mieux que les concurrents, les autres équipes. Mais c’est aussi avec eux que vous partagez cette expérience unique », raconte le Prince Albert II.

La Princesse Charlène, quant à elle, se souvient de « la sensation que j’ai eue en entrant dans le stade de Sydney pour la cérémonie d’ouverture, en 2000. À ce moment-là, j’ai senti que j’avais atteint un objectif. J’étais remplie de fierté et d’émotion. Ç’en était presque écrasant. Je rêvais de cet instant depuis mes 8 ans ».

Le sport dans les veines

Pour le Couple Princier, le sport est une véritable passion qui se transmet de générations en générations. Il y a d’abord eu le grand-père paternel du Prince Albert II, Jack Kelly, qui était champion d’aviron, médaillé d’or à trois reprises, puis son fils, lui aussi champion d’aviron.

« Mais cet amour du sport vient des deux côtés de ma famille. Mon père a joué au football, au rugby et a même pratiqué la boxe dans sa jeunesse. Avant moi, mon grand-oncle, Guy de Polignac, avait fait au moins une saison en équipe de France de bobsleigh dans les années 1930 », explique-t-il.

Paris 2024 : le Prince Albert II soutient les valeurs de l’Olympisme

Interrogé sur la place du sport dans l’éducation des jumeaux Jacques et Gabriella, le Prince Albert II indique que ses enfants « nagent, font de la gymnastique. Ils ont aussi été initiés à l’escrime, au tennis et au volley-ball. Jacques fait du taekwondo. Les valeurs adoptées dans le sport sont fondamentales, en effet ».