Les voyages sonores : Une odyssée sensorielle entre méditation et musicalité

Dans un monde où le stress règne en maître, Marie-Alix Blanchi propose une échappée sensorielle unique à travers ses bains et bulles sonores. Une expérience qui transcende la simple relaxation pour devenir une véritable thérapie vibratoire, accessible même aux plus cartésiens d’entre nous.

Le « sound bath » ou bain sonore reste encore méconnu sur la Côte d’Azur, bien que cette pratique connaisse un engouement considérable à l’étranger. Marie-Alix, praticienne en soins énergétiques et magnétisme, définit cette expérience comme « une pratique bien-être qui utilise des sons et des vibrations pour amener un profond état de relaxation et de lâcher-prise, au confluent de la méditation et de la musicalité. »

Sa rencontre avec cet univers s’est faite naturellement, à travers diverses formations et une quête d’authenticité. « Je cherchais un thérapeute qui puisse me former, mais aussi m’aider à acquérir du matériel avec des bonnes adresses, que les bols viennent du Tibet, les gongs viennent de Chine, les bols tibétains proviennent d’une famille spécifique au Népal, que ce soit fait vraiment avec éthique, » nous confie-t-elle. Cette démarche l’a conduite près de Chamonix-Mont-Blanc, auprès d’un maître respecté dans ce domaine.

Nos cellules réagissent et interagissent avec ces vibrations

L’orchestration subtile des vibrations thérapeutiques

Tel un chef d’orchestre, Marie-Alix manie avec précision plusieurs instruments lors de ses séances : bols en cristal, gongs, carillons et bâton de pluie. Chacun joue un rôle spécifique dans cette symphonie thérapeutique. « Les bols de cristal agissent spécialement au plus profond, nos cellules réagissent et interagissent avec ces vibrations, ce qui offre la possibilité de dynamiser et d’harmoniser les cellules, » explique-t-elle.

Bulle sonore © Holistic Care Monaco

Cette interaction n’est pas anodine : « Ça va rentrer en résonance avec toutes les parties du corps de la personne dont celles qui contiennent de l’oxygène, l’eau et les liquides puisqu’on est constitué à 60 % d’eau en moyenne. Un dialogue vibratoire s’établit. Ça va venir titiller, donner une nouvelle information qui va s’harmoniser dans le corps. »

Pour comprendre cette alchimie vibratoire, Marie-Alix précise : « Le son et la vibration, c’est de l’information. Comme là, nous sommes en train de parler, il y a un son qui sort de notre bouche, il y a une information, il y a un champ énergétique. Là, c’est pareil, ça va laisser des informations et le corps va s’en imprégner et harmoniser ses énergies et restaurer l’équilibre. »

C’est un shoot énergétique

Une intégration progressive pour des effets durables

L’une des particularités de cette pratique est l’espacement recommandé entre les séances : minimum 21 jours. « Il faut laisser un temps d’intégration au corps pour infuser les nouvelles informations, » souligne Marie-Alix. « Le voyage sonore va booster le taux vibratoire de la personne. C’est un shoot énergétique. Il faut lui laisser le temps d’intégrer. »

Les effets observés sont multiples : « apporter de la détente, procurer de l’apaisement, libérer les tensions et donc réduire le niveau de stress, » remarque la praticienne. Si la relaxation est souvent la motivation première, certains clients plus avertis recherchent également un accompagnement holistique plus profond.

Une expérience accessible à tous, avec quelques précautions

Contrairement à certaines idées reçues, nul besoin d’être un adepte de la méditation pour bénéficier des voyages sonores. « Je vais accompagner les gens au départ, donner des instructions, les diriger sous forme méditative pour les ramener dans leur corps à l’instant présent, » précise Marie-Alix.

Toutefois, quelques contre-indications existent : personnes épileptiques, femmes enceintes et enfants de moins de 13-14 ans devraient s’abstenir, la puissance vibratoire pouvant être trop intense.

La quintessence monégasque du bien-être holistique

Marie-Alix rêve de proposer de véritables bains sonores, où les participants seraient allongés sur des matelas flottants en piscine. « Tu es portée par l’eau, donc il y a encore une résonance supplémentaire, » explique-t-elle avec enthousiasme.

Dans le monde moderne où le stress est omniprésent, ces parenthèses vibratoires offrent une alternative précieuse. Marie-Alix propose ces soins lors d’événements privés ou à domicile, et les combine parfois avec d’autres pratiques comme le magnétisme, créant ainsi une synergie thérapeutique holistique.

« La musique a ce pouvoir fascinant de toucher notre âme, d’élever notre esprit et de résonner profondément avec notre corps et surtout d’augmenter notre taux vibratoire, » rappelle Marie-Alix. Une invitation à l’harmonie qui trouve particulièrement sa place dans le rythme effréné de notre vie