Le voyage résonnant : Trouver l’harmonie intérieure grâce au handpan à Monaco

Là où le design moderne rencontre la sagesse ancienne, Thomas Farinelli découvre la guérison émotionnelle à travers l’acier et le silence dans les paysages entourant la Principauté.

Dans les environs sereins de Monaco, alors que l’aube se lève sur Cap d’Ail, l’expatrié italien Thomas Farinelli s’assoit en tailleur avec ce qui ressemble à un objet d’un autre monde posé sur ses genoux. Le handpan — évoquant une soucoupe volante sculptée dans l’acier — peut sembler primitif, mais est en réalité l’un des instruments de musique les plus récents au monde, créé seulement en 2001 bien qu’inspiré des anciens tambours d’acier africains.

« Cela a commencé simplement comme un intérêt musical pour un nouvel instrument, » explique Thomas, sa voix s’adoucissant alors qu’il réfléchit à son parcours de trois ans avec le handpan. « Puis j’ai réalisé que c’est un outil extrêmement puissant. C’est quelque chose qui vibre vraiment avec vous et ouvre un espace à l’intérieur de vous-même. »

Au-delà de la musique : Un langage d’émotion

Contrairement aux instruments de percussion qu’il a joués dans sa jeunesse ou à sa formation d’ingénieur du son, le handpan offre à Thomas quelque chose de profondément différent. Bien que sa vie professionnelle dans la production d’électricité n’ait que peu de rapport avec la musique, il a rassemblé une collection de quinze handpans, chacun ayant sa propre gamme musicale et sa propre qualité émotionnelle.

« Avec le handpan, je peux exprimer ce que j’ai de plus profond », explique Thomas. « Certaines personnes sont très douées pour les mots, mais avec cet instrument, je peux exprimer mes émotions les plus profondes très facilement. C’est comme un langage : si j’ai des personnes sensibles en face de moi, elles peuvent comprendre ce que je dis. »

Nous ne faisons presque plus qu’un. C’est comme un dialogue

L’expérience méditative

Les avantages en termes de bien-être vont au-delà de la simple expression. Lorsqu’il joue, Thomas entre dans ce qu’il décrit comme un état méditatif, ce qui fait du handpan un puissant outil de pleine conscience.

« Lorsque je joue, je perds toutes mes pensées. Tout ce que vous faites en concentrant votre attention élimine déjà des pensées superflues de votre cerveau », explique-t-il. « Parfois, je suis extrêmement triste, et le fait d’évacuer ses émotions est déjà un mécanisme qui vous amène à la guérison. »

Cette libération émotionnelle l’aide à gérer la tension et l’anxiété – des avantages qui s’étendent également aux auditeurs. « Si je joue et que vous écoutez, nous ne faisons presque plus qu’un. C’est comme un dialogue », dit-il.

L’amphithéâtre de la nature

Contrairement à de nombreux musiciens qui se produisent dans des studios ou des salles, Thomas recherche tout particulièrement des lieux naturels autour de Monaco – des hauteurs panoramiques de la Tête de Chien à l’ancien amphithéâtre de pierre de La Turbie, en passant par les sentiers maritimes de Cap d’Ail.

« J’aime jouer dehors », dit-il simplement. Pour Thomas, le contact avec la nature amplifie les propriétés thérapeutiques du handpan. Sa préférence pour les séances au lever du soleil est intentionnelle : « Lorsque vous vous réveillez au lever du soleil, vous n’avez pas le stress de la journée. Cela vous pousse à vivre la journée différemment. Au coucher du soleil, c’est plus un relâchement de ce que vous avez fait ».

Je suis toujours très heureux de partager avec les autres

Une communauté florissante

Bien que les instruments coûtent entre 1 000 et 5 000 euros, l’intérêt pour le handpan ne cesse de croître. Thomas partage sa passion librement, en enseignant aux résidents monégasques intéressés et en faisant même don de son premier handpan à une femme de la région qui s’est montrée réellement intéressée.

« C’est devenu la meilleure partie de ma vie », reconnaît Thomas. « Je suis toujours très heureux de partager avec les autres. »

Bien qu’il reste préoccupé par le fait que la commercialisation puisse diluer la nature spirituelle de l’instrument, il espère que son essence méditative restera intacte au fur et à mesure que sa popularité augmentera.

Pour ceux qui sont intrigués par la résonance guérissante du handpan, Thomas rêve d’organiser des séances de méditation au lever du soleil à Cap d’Ail, afin de créer des moments où les résidents de Monaco pourront collectivement faire l’expérience de ce qu’il a découvert : parfois, notre guérison émotionnelle la plus profonde ne passe pas par des mots, mais par des vibrations qui nous relient à nous-mêmes et à l’autre.