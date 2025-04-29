Путешествие в мир звуков: как хэндпан помогает найти внутреннюю гармонию

Там, где современное знание переплетается с древней мудростью, Тома Фаринелли находит эмоциональное исцеление — в мелодиях ханга, или хэндпана, в тишине окружающих живописных пейзажей Монако.

На рассвете, в окрестностях Кап-д’Ая, когда небо только начинает светлеть, итальянский эмигрант Тома Фаринелли сидит на земле по-турецки, держа на коленях странный предмет, напоминающий инопланетную находку. Хэндпан — похожий на стальную летающую тарелку — на первый взгляд кажется чем-то простым, почти примитивным. Но на самом деле это один из самых новых музыкальных инструментов в мире: его создали всего лишь в 2001 году, вдохновившись звучанием древних африканских стальных барабанов.

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«Изначально меня просто заинтересовал необычный музыкальный инструмент», — рассказывает Тома. Его голос становится особенно мягким, когда он вспоминает, как три года назад начал играть на хэндпане. «Потом я понял, что это не просто инструмент. Он вибрирует вместе с тобой, как будто настраиваясь на твои внутренние переживания, и открывает пространство внутри».

Больше, чем музыка: язык эмоций

В юности Тома играл на ударных и учился на звукоинженера, но хэндпан открыл ему совершенно новый мир. Его основная работа связана с электроэнергетикой и далека от творчества, но это не помешало ему собрать коллекцию из пятнадцати хэндпанов — каждый со своим особым звучанием и настроением.

«С помощью хэндпана я могу выражать то, что словами не передать, — говорит Томас. — Кто-то умеет красиво говорить, а я через музыку делюсь самыми глубокими чувствами. Это как особый язык: если передо мной открытые, чувствительные люди, они сразу понимают, о чем я».

Мы словно становимся одним целым. Это настоящий диалог

Медитация в звуке

Для Томаса игра на хэндпане — не просто творчество, а способ очищать мысли и находить внутреннее равновесие. С первых нот он погружается в состояние медитации.

«Когда я играю, мысли просто исчезают. Сам процесс сосредоточения уже очищает разум от лишнего, — объясняет он. — Бывает, что мне грустно, и тогда через музыку я проживаю эти эмоции — это помогает».

Эта внутренняя работа влияет не только на самого Томаса, но и на тех, кто его слушает. «Когда я играю, а кто-то рядом слушает, мы словно становимся одним целым. Это настоящий диалог без слов», — говорит он.

Природный амфитеатр

В то время как многие музыканты предпочитают выступать в студиях или концертных залах, Томас выбирает совсем другие сцены — природные уголки вокруг Монако. Он играет там, где просторы открываются с высот горы под названием Собачья голова, в старинном каменном амфитеатре Ла-Тюрби или на морских тропах Кап-д’Ая.

«Я обожаю играть на свежем воздухе», — говорит он. Для Томаса природа усиливает волшебное воздействие ханга. Особенно ему нравятся рассветные часы: «Когда просыпаешься на заре, день еще не успел наградить тебя стрессом. Все воспринимается иначе, чище. На закате — это уже совсем другое ощущение: расслабление после прожитого дня».

Я искренне рад, когда могу этим поделиться

Растущее сообщество

Несмотря на то что хэндпаны стоят недешево — от 1000 до 5000 евро, — интерес к ним с каждым годом только растет. Томас охотно делится своим увлечением: обучает тех, кто искренне интересуется, и даже подарил свой первый инструмент женщине из Монако, которая была тронута его музыкой.

«Хэндпан стал лучшей частью моей жизни, — признается он. — И я искренне рад, когда могу этим поделиться».

Тем не менее Томас признается, что его немного тревожит коммерциализация инструмента: он опасается, что за погоней за модой может потеряться его глубокий духовный смысл. Но все же он надеется, что медитативная природа хэндпана останется неизменной, даже если его популярность будет расти.

Для всех, кого вдохновляет и завораживает это особенное звучание, Томас мечтает проводить рассветные медитации на Кап-д’Аем — моменты, когда люди смогут вместе пережить то, что когда-то изменило его самого: глубокое внутреннее исцеление, которое приходит не через слова, а через вибрации, соединяющие нас с собой и с другими.