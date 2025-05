Fête de la Musique : un célèbre DJ électrisera Monaco le 21 juin

DJ Mosimann / Photo via Facebook DJ Mosimann

Le célèbre DJ franco-suisse MOSIMANN transformera le Quai Albert Ier en dancefloor géant le 21 juin, offrant aux monégasques et visiteurs une soirée électronique d’exception dans un cadre idyllique.

La Principauté s’apprête à vibrer au rythme des beats électroniques pour la Fête de la Musique 2025. Le Quai Albert Ier deviendra le théâtre d’une performance exceptionnelle avec la venue de MOSIMANN, figure emblématique de la scène électro française et internationale.

Cette initiative orchestrée par la Mairie de Monaco marque un tournant dans la programmation musicale de l’événement. « Cette année, notre choix s’est porté sur un DJ afin d’apporter un aspect novateur à ce rendez-vous musical et pour attirer un public plus large », explique le Maire Georges Marsan.

De Star Academy aux sommets de l’électro mondiale

L’artiste franco-suisse a parcouru un chemin impressionnant depuis sa victoire à Star Academy en 2008. Aujourd’hui classé parmi les cinq meilleurs DJs français au monde, MOSIMANN a su imposer son style unique, à la confluence de la French Touch et des sonorités électroniques internationales. Sa signature musicale, inspirée par Jean-Michel Jarre, Daft Punk et Laurent Garnier, lui a permis de se hisser six années consécutives dans le prestigieux classement Top 100 DJ Mag

Un spectacle total et immersif

Plus qu’un simple set de DJ, MOSIMANN promet un véritable spectacle total. Sa performance mêlera platines, batterie, chant et claviers pour une expérience sensorielle complète, incarnant parfaitement son slogan « Change Your Mind ». La soirée débutera à 20h30 avec DJ GREENHIGH en première partie, avant que MOSIMANN n’enflamme la scène à 21h30 pour 90 minutes d’électro sous les étoiles monégasques.

L’événement est entièrement gratuit et ouvert à tous.