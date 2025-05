« Espresso Riviera » : une odyssée ferroviaire de luxe reliant Rome à Marseille via Monaco cet été

La gare de Manarola / Photo via Unsplash

Un voyage nostalgique entre ciel étoilé et Méditerranée azurée, l’Espresso Riviera réinvente l’âge d’or des trains de prestige, offrant aux voyageurs une échappée élégante vers Rome dès juillet 2025.

Après son succès inaugural sur l’axe Nice-Milan en 2024, l’Espresso Riviera étend son parcours enchanteur pour relier Rome à Marseille, en s’arrêtant cette fois-ci à Monaco. Cette liaison exclusive, opérée par FS Treni Turistici Italiani, filiale de Trenitalia, circulera chaque week-end du 4 juillet au 30 août 2025. Le train partira de Rome chaque vendredi soir pour arriver à la gare de Monaco-Monte Carlo le samedi, avant de poursuivre vers Marseille. Le retour s’effectuera le samedi soir depuis Marseille, avec une arrivée à Rome le dimanche matin.

Une expérience nocturne et diurne raffinée

L’Espresso Riviera transforme le voyage en une expérience sensorielle complète. La première partie du trajet, de Rome à Gênes, se déroule en configuration nocturne, offrant aux voyageurs le choix entre l’intimité luxueuse des voitures-lits individuelles ou doubles, et la convivialité des compartiments couchettes à quatre places, idéaux pour les familles ou groupes d’amis.

À l’aube, après Gênes, le train se métamorphose pour proposer une configuration diurne qui sublime la contemplation des paysages méditerranéens. Les passagers peuvent alors opter pour l’exclusivité d’un salottino privé, le confort raffiné de la première classe, ou la praticité de la seconde classe.

Un itinéraire enchanteur le long de la côte

La ligne emprunte un parcours spectaculaire longeant la mer cristalline, desservant successivement Savone, Alassio, Sanremo et Ventimiglia en Italie, avant de s’immiscer dans l’atmosphère glamour de la Côte d’Azur avec des arrêts à Menton, Monaco-Monte Carlo, Nice et Cannes, puis Saint-Raphaël-Valescure, Toulon et Marseille.

Cette traversée extraordinaire permet aux voyageurs de redécouvrir la splendeur des rivages méditerranéens depuis les fenêtres panoramiques du train, une alternative séduisante aux vols commerciaux et trajets routiers.

Un art de vivre à bord

La gastronomie n’est pas en reste, avec une voiture-restaurant et un bar de bord proposant une sélection de mets et boissons qui rythment agréablement le voyage. Des cafés matinaux aux digestifs vespéraux, en passant par des plats chauds et froids inspirés des spécialités régionales !

Le service d’accueil nocturne garantit sécurité et confort, avec un personnel qualifié présent dans chaque voiture durant la nuit pour répondre discrètement aux besoins des voyageurs.

Accessibilité et réservations

Les tarifs commencent à partir de 48€ en seconde classe pour les trajets diurnes. Pour l’expérience nocturne plus immersive, les couchettes oscillent autour de 100€ tandis que les voitures-lits se situent entre 150€ et 200€, repas inclus.

Les réservations ouvriront dès le 24 mai 2025 sur le site de FS Treni Turistici Italiani, par email (info@fstrenituristici.it) ou par téléphone (+39 337 1481776). Les amateurs d’évasion ferroviaire sont invités à réserver rapidement, cette ligne saisonnière étant très attendue.