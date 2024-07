Le nouveau train Nice – Milan ne s’arrêtera finalement pas à Monaco

Trenitalia a également annoncé à demi-mot l’arrivée prochaine d’un train reliant Nice à Turin.

Début juillet, Treni Turistici Italiani, filiale de Trenitalia (compagnie ferroviaire italienne) annonçait le retour du train allant de Nice à Milan et s’arrêtant notamment par Monaco, Vintimille, Alassio, Gênes et Pavia. Dans un style à l’ancienne avec un wagon restaurant des cabines de 4 ou 6 passagers, le train propose de relier la capitale économique italienne à la capitale azuréenne à partir du 3 août.

Finalement, la Principauté n’a pas donné son accord pour que le train s’arrête en gare. En cause, la locomotive diesel est interdite en gare de Monaco. Le Directeur de la Fondation FS Italiane, Luigi Cantamessa, nous assure en revanche que dès l’année prochaine, la nouvelle locomotive sera électrique et permettra de s’arrêter à Monaco.

Des allers-retours seulement les week-ends

Pour rappel, le nouveau train propose, durant les week-ends d’août, la possibilité de rejoindre Milan depuis Nice en 6h30 avec un train direct tout confort qui fleure bon le « bon goût italien » comme l’a présenté Luigi Cantamessa, lors de la conférence de presse de présentation de la nouvelle ligne.

A raison d’un aller-retour par jour et seulement les week-ends, l’« espresso riviera », de son doux nom, partira de Nice à 17h12 pour une arrivée à 23h40 à Milan. Il partira de Milan à 7h35 pour une arrivée à Nice à 13h15.

Un confort qu’on ne retrouve plus de nos jours

A bord, les passagers seront chouchoutés. Les cabines offrent le grand luxe, des sièges larges et confortables dans des cabines de 4 ou 6 personnes comme à l’ancienne, une voiture-restaurant et une voiture-bar qui propose des prix plus que respectables. Comptez 1,50€ le café ou encore 2€ le cappuccino, à peine plus cher pour un verre de vin. Rien de mieux pour profiter en toute décontraction des paysages merveilleux de la Méditerranée qui s’offrent aux voyageurs.

« Un prototype » voué à être perduré

Cette nouvelle ligne, qui ne durera qu’un mois, à vocation à tester le marché avant une montée en puissance dès l’année prochaine. « C’est un prototype », affirme Luigi Cantamessa pour répondre à la question d’un journaliste. Le manque de matériel roulant entrave également les rêves de grandeur de Trenitalia mais la firme espère voir, dès l’année prochaine, un voyage par jour sur la ligne Nice – Milan. Les rénovations de trains sont déjà en cours.

La compagnie ferroviaire italienne ne compte pas s’arrêter là. Si elle espère pérenniser le Nice – Milan d’ici à quelques années, elle souhaite aussi lancer, dès l’année prochaine, une nouvelle ligne pour rejoindre Turin depuis Nice en passant par Cuneo.

Le prix d’un billet de train commence à partir de 54,50€ et est à réserver sur le site treni turistici italiani ou sur Trenitalia France.