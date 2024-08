Il nuovo treno Nizza-Milano non si fermerà a Monaco

Il nuovo treno è stato appena rinnovato per accogliere i nuovi passeggeri in un comfort senza pari © Monaco Tribune / Théo Briand

Trenitalia ha inoltre annunciato velatamente l’arrivo di un treno che collegherà Nizza a Torino.

All’inizio di luglio, Treni Turistici Italiani, filiale di Trenitalia, ha annunciato il ritorno del treno Nizza-Milano, con fermate a Monaco, Ventimiglia, Alassio, Genova e Pavia. In stile antico, con un vagone ristorante e cabine per 4 o 6 passeggeri, a partire dal 3 agosto il treno collegherà la capitale economica italiana con la capitale della Costa Azzurra.

Alla fine, però, il Principato non ha dato il consenso per permettere al treno di fermarsi alla stazione di Monaco. Il motivo è che le locomotive diesel sono state bandite. Tuttavia, l’amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, ci ha assicurato che dal prossimo anno la locomotiva sarà elettrica così da potersi fermare a Monaco.

Viaggi di andata e ritorno solo nei fine settimana

Ricordiamo che nei fine settimana di agosto il nuovo treno offrirà ai passeggeri la possibilità di raggiungere Milano da Nizza in 6 ore e mezza con un viaggio diretto e confortevole intriso di “buon gusto italiano”, come ha detto Luigi Cantamessa alla conferenza stampa di presentazione della nuova linea.

© Monaco Tribune / Théo Briand

Con un solo viaggio di andata e ritorno al giorno e solo nei fine settimana, “l’espresso riviera”, come è stato battezzato, partirà da Nizza alle 17:12 e arriverà a Milano alle 23:40. Al contrario, invece, partirà da Milano alle 7:35 per arrivare a Nizza alle 13:15.

Un livello di comfort che ormai non esiste più

Il vagone bar © Monaco Tribune / Théo Briand

A bordo, i passeggeri saranno coccolati. Il treno offre il massimo del lusso, con sedili ampi e confortevoli in cabine all’antica che possono ospitare da 4 a 6 persone, una carrozza ristorante e una carrozza bar con prezzi più che dignitosi. Considerate 1,50€ per un caffè o 2€ per un cappuccino, e non molto di più per un bicchiere di vino. Non c’è modo migliore per godersi i meravigliosi paesaggi del Mediterraneo in pieno relax.

© Monaco Tribune / Théo Briand

La cabina per quattro passeggeri è estremamente confortevole © Monaco Tribune / Théo Briand

“Un prototipo” destinato a durare

Questa nuova linea, che durerà solo un mese, è stata pensata per testare il mercato prima di essere potenziata l’anno prossimo. “È un prototipo”, dice Luigi Cantamessa in risposta alla domanda di un giornalista. La mancanza di materiale ferroviario ostacola anche i sogni di grandezza di Trenitalia, ma l’azienda spera di poter effettuare un viaggio al giorno sulla linea Nizza-Milano già l’anno prossimo. I lavori di ristrutturazione dei treni sono attualmente in corso.

L’azienda ferroviaria italiana non ha intenzione di fermarsi qui. Se da un lato spera di rendere permanente il servizio Nizza-Milano nei prossimi anni, dall’altro sta progettando di lanciare una nuova linea da Nizza a Torino, che passa per Cuneo, già dal prossimo anno.

I biglietti del treno partono da 54,50€ e possono essere acquistati sul sito Treni turistici italiani o su Trenitalia France.