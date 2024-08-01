Новый поезд Ницца-Милан пока не будет останавливаться в Монако

Компания Trenitalia также мимоходом заявила о скором запуске поезда Ницца-Турин.

В начале июля компания Treni Turistici Italiani, филиал Trenitalia (итальянская железнодорожная компания) объявила о возвращении поезда Ницца-Милан с остановками в Монако, Вентимилье, Алассио, Генуе и Павии. Поезд в традиционном стиле, с вагоном-рестораном и купе на 4 и 6 пассажиров свяжет итальянскую экономическую столицу со столицей Лазурного берега с 3 августа.

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Княжество так и не дало своего согласия на остановку поезда на своём вокзале. Причина простая: дизельные локомотивы запрещены на вокзале Монако. Председатель правления компании FS Treni Turistici Italiani, Луиджи Кантамесса, заверил нас, что со следующего года новый локомотив будет электрическим, что позволит поезду останавливаться и в Монако.

Туда и обратно – только в выходные

Напомним, что в выходные дни августа этот новый прямой поезд позволит добраться из Ниццы в Милан за шесть с половиной часов с полным комфортом «по-итальянски», как заявил Луиджи Кантамесса на пресс-конференции, посвящённой презентации новой железнодорожной линии.

© Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Поезд «espresso riviera», как его нежно называют, будет ходить туда и обратно раз в день, только в выходные. Он будет выходить из Ниццы в 17:12 и в Милан будет пребывать в 23:40. Из Милана он будет выходить в 07:35 и возвращаться в Ниццу в 13:15.

Невиданный в наше время комфорт

Вагон-бар © Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

На борту пассажиров ждет много приятного. В купе на 4 и 6 пассажиров, как в старину, очень комфортно, кресла широкие и удобные, а в вагоне-баре и вагоне-ресторане – очень скромные цены. 1,50 евро за кофе, 2 евро за капучино, и чуть больше за бокал вина. Что ещё надо, чтобы спокойно наслаждаться открывающимися взору прекрасными средиземноморскими пейзажами?

© Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Купе на 4 пассажиров очень комфортабельное © Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

«Прототип» ждёт долгая жизнь

Эта новая линия, которая проработает только один месяц, должна проверить рынок перед более широким размахом в следующем году. «Это – прототип», утверждает Луиджи Кантамесса, отвечая на вопрос журналистов. Нехватка подвижного состава мешает масштабным проектам компании Trenitalia, но она надеется, что со следующего года сможет запустить на линии Ницца-Милан один поезд в день. Обновление поезда уже идёт.

Итальянская железнодорожная компания не планирует останавливаться на достигнутом. Она рассчитывает систематизировать линию Ницца-Милан за несколько лет, а со следующего года запустить новую линию Ницца-Турин через Кунео.

Билеты на поезд будут стоить от 54,50 евро, их можно будет зарезервировать на сайте treni turistici italiani или Trenitalia France.