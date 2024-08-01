Новый поезд Ницца-Милан пока не будет останавливаться в Монако
Компания Trenitalia также мимоходом заявила о скором запуске поезда Ницца-Турин.
В начале июля компания Treni Turistici Italiani, филиал Trenitalia (итальянская железнодорожная компания) объявила о возвращении поезда Ницца-Милан с остановками в Монако, Вентимилье, Алассио, Генуе и Павии. Поезд в традиционном стиле, с вагоном-рестораном и купе на 4 и 6 пассажиров свяжет итальянскую экономическую столицу со столицей Лазурного берега с 3 августа.
Княжество так и не дало своего согласия на остановку поезда на своём вокзале. Причина простая: дизельные локомотивы запрещены на вокзале Монако. Председатель правления компании FS Treni Turistici Italiani, Луиджи Кантамесса, заверил нас, что со следующего года новый локомотив будет электрическим, что позволит поезду останавливаться и в Монако.
Туда и обратно – только в выходные
Напомним, что в выходные дни августа этот новый прямой поезд позволит добраться из Ниццы в Милан за шесть с половиной часов с полным комфортом «по-итальянски», как заявил Луиджи Кантамесса на пресс-конференции, посвящённой презентации новой железнодорожной линии.
Поезд «espresso riviera», как его нежно называют, будет ходить туда и обратно раз в день, только в выходные. Он будет выходить из Ниццы в 17:12 и в Милан будет пребывать в 23:40. Из Милана он будет выходить в 07:35 и возвращаться в Ниццу в 13:15.
Невиданный в наше время комфорт
На борту пассажиров ждет много приятного. В купе на 4 и 6 пассажиров, как в старину, очень комфортно, кресла широкие и удобные, а в вагоне-баре и вагоне-ресторане – очень скромные цены. 1,50 евро за кофе, 2 евро за капучино, и чуть больше за бокал вина. Что ещё надо, чтобы спокойно наслаждаться открывающимися взору прекрасными средиземноморскими пейзажами?
«Прототип» ждёт долгая жизнь
Эта новая линия, которая проработает только один месяц, должна проверить рынок перед более широким размахом в следующем году. «Это – прототип», утверждает Луиджи Кантамесса, отвечая на вопрос журналистов. Нехватка подвижного состава мешает масштабным проектам компании Trenitalia, но она надеется, что со следующего года сможет запустить на линии Ницца-Милан один поезд в день. Обновление поезда уже идёт.
Итальянская железнодорожная компания не планирует останавливаться на достигнутом. Она рассчитывает систематизировать линию Ницца-Милан за несколько лет, а со следующего года запустить новую линию Ницца-Турин через Кунео.
Билеты на поезд будут стоить от 54,50 евро, их можно будет зарезервировать на сайте treni turistici italiani или Trenitalia France.