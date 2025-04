Le Palais princier de Monaco se métamorphose tout en accueillant ses visiteurs

Entre modernisation architecturale et trésors redécouverts, le Palais princier de Monaco écrit un nouveau chapitre de son histoire millénaire, sans jamais fermer ses portes au public.

Sentinelle immuable depuis 1297, le Palais princier de Monaco s’apprête à vivre une transformation significative. À l’initiative du Prince Albert II et de la Princesse Charlène, un ambitieux programme de reconstruction va métamorphoser la partie ouest de l’édifice. La « Nouvelle Aile », édifiée dans les années 1960, va bénéficier d’une surélévation complète d’un étage, alliant respect du patrimoine et vision contemporaine.

Cette intervention architecturale s’inscrit dans une démarche globale de préservation et d’optimisation. Au-delà de l’aspect esthétique, les travaux visent à hisser cette aile du Palais aux standards les plus exigeants en matière de sécurité, d’accessibilité et de performance environnementale – trois piliers incontournables de l’architecture moderne responsable.

La planification méticuleuse des travaux témoigne d’une volonté claire : minimiser l’impact sur le fonctionnement quotidien du Palais et sur la vie des Monégasques.

Trésors cachés et portes ouvertes

Parallèlement à cette modernisation, le Palais princier révèle une autre facette de son évolution : la redécouverte spectaculaire de ses fresques Renaissance. Dissimulés aux regards pendant près de cinq siècles, ces chefs-d’œuvre couvrant plus de 600m² ont été miraculeusement révélés depuis 2015, offrant aux visiteurs un voyage artistique exceptionnel à travers le temps.

Les amateurs d’histoire et d’art peuvent d’ores et déjà plonger dans l’intimité du Palais princier en visitant les somptueux Grands Appartements.

Informations pratiques

Horaires des visites :

Du 2 avril au 30 juin : 10h – 17h (fermeture du Palais à 18h)

Du 1er juillet au 31 août : 10h – 18h (fermeture du Palais à 19h)

Du 1er septembre au 15 octobre : 10h – 17h (fermeture du Palais à 18h)

À noter : Les visites seront suspendues pendant le week-end du Grand Prix de Formule 1.

Plus d’informations sur la visite du Palais : Palais Princier de Monaco