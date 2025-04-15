Княжеский дворец Монако меняется — и продолжает принимать гостей

Княжеский дворец Монако вступает в новую эпоху: масштабное обновление и неожиданные открытия превращают это историческое место в ещё более яркую часть культурной жизни страны. И всё это — без закрытия дверей для посетителей.

С момента своего основания в 1297 году дворец остаётся символом Монако. Сегодня, по инициативе Князя Альбера II и Княгини Шарлен, начинается важный этап реконструкции: западная часть здания, построенная в 1960-х, будет полностью переделана и надстроена ещё на один этаж. Проект аккуратно сочетает уважение к архитектурному наследию с современным подходом и свежим взглядом на облик дворца.

Pеклама

Это архитектурное обновление — часть общей стратегии по сохранению и улучшению дворца. Помимо внешнего преображения, проект призван привести это крыло здания в полное соответствие с современными требованиями безопасности, доступности и экологичности — ключевыми принципами ответственной архитектуры XXI века.

Работы организованы таким образом, чтобы не мешать ни повседневной жизни дворца, ни привычному ритму Монако. История продолжается — бережно и с заботой о будущем.

Сокровища, которые снова можно увидеть

Пока одна часть Княжеского дворца преображается снаружи, внутри продолжается настоящее чудо: восстановление уникальных фресок эпохи Ренессанса. Почти 500 лет они были скрыты под слоями штукатурки, и вот с 2015 года их постепенно открывают — более 600 м² росписей оживают прямо на глазах, приглашая нас в захватывающее путешествие сквозь века.

Теперь у всех ценителей истории и искусства есть редкая возможность прикоснуться к этому великолепию, прогуливаясь по Парадным апартаментам — залам дворца, где витает дух Княжеской династии и прошлых эпох.

5 вещей, которые необходимо знать перед посещением Княжеского дворца Монако

Полезная информация для посетителей

Часы работы дворца:

2 апреля — 30 июня: с 10:00 до 17:00 (закрытие в 18:00)

1 июля — 31 августа: с 10:00 до 18:00 (закрытие в 19:00)

1 сентября — 15 октября: с 10:00 до 17:00 (закрытие в 18:00)

Обратите внимание: в выходные, когда в Монако проходит Гран-при «Формулы-1», дворец будет закрыт для посещения.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте Княжеского дворца Монако