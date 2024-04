La Famille Princière réunie pour l’ouverture d’Amazónico

Envie d’exotisme ? Plus besoin de prendre l’avion pour cela ! Le nouveau restaurant, bar et lounge de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) vous transporte en plein coeur de l’Amazonie.

L’inauguration de l’établissement à la fois festif et gastronomique a eu lieu jeudi 4 avril au soir en présence de la Famille Princière, du Ministre d’État et de nombreuses personnalités de la Principauté. Créé par Sandro Silva et Marta Seco à Madrid en 2016, puis installé à Londres et Dubaï le concept vient de débarquer à Monaco. Il a reçu ses premiers clients ce vendredi.

Le design, inspiré de la nature, a été imaginé par l’artiste et décorateur Lázaro Rosa-Violan -© Direction de la Communication / Stéphane Danna

« Valoriser notre offre gastronomique, tout en nous ouvrant toujours plus sur le monde, est plus que jamais au cœur de notre stratégie, pour faire fructifier notre héritage », avait confié Stéphane Valeri, Président-Délégué de la SBM. Et la carte aux saveurs asiatiques, latino-américaines, méditerranéennes, et monégasques, permettra en effet de découvrir des gastronomies du monde entier. Le tout dans une ambiance musicale agréable produite par des performances live de jazz, de bossa nova et de musique cubaine.