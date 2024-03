Amazónico Monte-Carlo : le nouveau rooftop festif et gastronomique ouvrira le 5 avril

Nichée au-dessus du Café de Paris, cette nouvelle adresse vous plongera au coeur de l’Amazonie, dès le 5 avril 2024 de 18 heures à 4 heures.

Amateurs de bonnes adresses culinaires et festives, vous allez être servis !

De Madrid à Londres, en passant par Dubaï, c’est en sillonnant le monde qu’Amazónico fait parler de lui. Créé en 2010 par Sandro Silva et Marta Seco, c’est aujourd’hui sur la mythique place du Casino, qu’il s’installera début avril. « C’est avec une immense fierté que nous lançons Amazónico à Monaco, une destination réputée pour son attrait mondial », déclarent-ils. Un concept qu’ils réalisent en partenariat avec le Groupe D:Ream, qui se disent ravis d’ouvrir leur marque « sur l’emblématique Place du Casino, ceci marquant le prochain chapitre de la collaboration avec le Groupe Monte-Carlo Société des Bains Mer ».

Pour Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), « valoriser notre offre gastronomique, tout en nous ouvrant toujours plus sur le monde, est plus que jamais au cœur de notre stratégie, pour faire fructifier notre héritage ». L’expérience idéale pour le quartier de Monte-Carlo, où la fête et la gastronomie prennent une place de plus en plus importante.

« Objectif recrutement » pour Amazónico et le nouveau Café de Paris

Un voyage dans l’Amazonie garanti

Dans un décor typique amazonien, les clients y dégusteront une cuisine de qualité, et les plus courageux pourront même prolonger la soirée jusqu’à tard dans la nuit. De son intérieur garni de végétaux à sa terrasse de 1000 m² digne d’une forêt tropicale, le design est inspiré par l’artiste et décorateur Lázaro Rosa-Violan, orchestré par la Direction et du patrimoine bâti de la SBM.

Côté restaurant, une carte mariant saveurs asiatiques, latino-américaines, méditerranéennes, et même spécialités monégasques, permettra de découvrir des gastronomies du monde entier. Le tout, animé par des performances live de jazz, bossa nova et musique cubaine.

Le dîner terminé, direction l’espace Bar & Lounge et le Club. Installée derrière un escalier à l’imprimé léopard, la clientèle du restaurant pourra profiter de son ambiance plus intime et conviviale de 23 heures à 4 heures du matin. L’occasion de commander des cocktails et créations originales au mixologue, et danser sur les sons « électro-picaux », mêlant électro et latino, des DJ résidents.

En attendant l’ouverture, il est déjà possible de réserver votre table sur le site de la Monte-Carlo SBM.