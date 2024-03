Amazónico Monte-Carlo: il nuovo rooftop aprirà il 5 aprile

A partire dal 5 aprile 2024, il nuovo locale sopra il Café de Paris vi porterà nel cuore dell’Amazzonia dalle 18:00 alle 4:00.

Siete amanti del buon cibo e delle feste? Allora questo è per voi!

Da Madrid a Londra, passando per Dubai, Amazónico si sta facendo conoscere in tutto il mondo. Fondato nel 2010 da Sandro Silva e Marta Seco, il locale aprirà i battenti su Place du Casino a inizio aprile. “È con immenso orgoglio che lanciamo Amazónico a Monaco, una destinazione rinomata per il suo fascino internazionale”, hanno dichiarato i fondatori. Il concept è stato sviluppato in collaborazione con il Groupe D:Ream, che è lieto di far arrivare il proprio marchio “nell’iconica Place du Casino, segnando il prossimo capitolo della nostra collaborazione con il gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer”.

Secondo Stéphane Valeri, amministratore delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), “valorizzare la nostra offerta gastronomica, aprendoci sempre di più al mondo, è ora più che mai fulcro della nostra strategia per valorizzare il nostro patrimonio”. È il locale ideale per il quartiere di Monte-Carlo, dove feste e cucina gourmet sono le principali protagoniste.

Viaggio in Amazzonia assicurato

In un’atmosfera che ricorda la foresta amazzonica, i clienti potranno gustare piatti di qualità, mentre i più festaioli potranno prolungare la serata e fare le ore piccole. Dalla sala interna stracolma di piante, alla terrazza di 1000 m² da fare invidia a una foresta tropicale, il design trae ispirazione dall’artista e arredatore Lázaro Rosa-Violan ed è stato curato dal Dipartimento del Patrimonio Edilizio della SBM.

Per quanto riguarda il ristorante, troverete un menù che unisce sapori asiatici, latinoamericani e mediterranei, oltre a specialità monegasche, così da farvi scoprire la cucina di tutto il mondo. Spettacoli dal vivo di jazz, bossa nova e musica cubana completano l’esperienza.

Finita la cena, ci si sposta nella zona Bar & Lounge e Club. La sala allestita dietro una scala leopardata, permetterà ai clienti di godere di un’atmosfera più riservata e conviviale dalle 23:00 alle 4 del mattino. Il posto ideale per sorseggiare i cocktail e le creazioni originali del mixologist e di ballare sulle note “electro-picaux”, un mix di musica techno e latinoamericana, dei DJ residenti.

Nell’attesa dell’apertura, potete già prenotare un tavolo sul sito della Monte-Carlo SBM.