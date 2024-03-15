Новый праздничный гастрономический ресторан Amazónico Monte-Carlo откроется 5 апреля

5 апреля с 18:00 до 04:00 этот новый ресторан над Café de Paris перенесет вас в самое сердце Амазонии.

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Любители праздничной гастрономии, это – ваш день!

От Мадрида до Лондона и Дубая – Amazónico известен во всем мире. Ресторан основан Сандро Силва и Мартой Секо в 2010 году, а сегодня, в начале апреля, он открывается на легендарной площади Казино. «Мы с великой гордостью открываем Amazónico в Монако, имеющем всемирную репутацию привлекательного места», заявили они. Концепция ресторана разработана совместно с группой D:Ream, которая счастлива открыть свою марку «на легендарной площади Казино и начать новую главу в сотрудничестве с концерном Monte-Carlo Société des Bains Mer».

Стефан Валери, исполняющий директор Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), заявил: «развитие гастрономического предложения и географии концерна сегодня – как никогда в центре стратегии повышения плодотворности нашего наследия». Это – отличная новость для квартала Монте-Карло, где праздник и гастрономия занимают все более и более важное место.

«Курс на трудоустройство» для Amazónico и нового Café de Paris

© Monte Carlo SBM © Monte Carlo SBM

Бескомпромиссное путешествие в Амазонию

В традиционном амазонском декоре ресторана посетителям будет предложена качественная кухня, а наиболее стойкие из них смогут продолжить свой вечер до поздней ночи. От своего интерьера, украшенного растительностью, до террасы в 1 000 м², достойной тропического леса, – дизайн ресторана навеян декоратором Лазаро Роса-Виолан под руководством Дирекции архитектурного наследия SBM.

Меню ресторана сочетает в себе азиатские, латиноамериканские, провансальские вкусы и даже монакскую традиционную кухню и позволяет ознакомиться с гастрономией всего мира. Ужины будут проходить под живые выступления в стиле джаза, босса-новы и кубинской музыки.

После ужина вечер можно будет продолжить в лаунж-баре или в клубе. Они устроились за леопардовой лестницей, где посетители смогут насладится их уютной и теплой атмосферой с 23:00 вечера до 04:00 утра. Хорошее место, где можно заказать барменам коктейли и их оригинальные фирменные напитки, а также потанцевать в «электропических» ритмах местных ди-джеев, микширующих электронную и латиноамериканскую музыку.

© Monte Carlo SBM © Monte Carlo SBM © Monte Carlo SBM © Monte Carlo SBM © Monte Carlo SBM

В ожидании открытия ресторана уже сейчас можно забронировать себе столик на сайте Monte-Carlo SBM.