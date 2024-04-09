Княжеская семья на открытии Amazónico

После Мадрида, Лондона и Дубая ресторан Amazónico появился в самом сердце Княжества, в квартале Карре д'ор прямо над Кафе де Пари - © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Ищете экзотические впечатления? Теперь для этого не нужно лететь за границу! Новый ресторан, бар и лаунж, открытый компанией Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), перенесет вас в самое сердце Амазонии.

Pеклама

Праздничное и гастрономическое заведение было официально открыто в четверг, 4 апреля, в присутствии Княжеской семьи, государственного министра и множества известных деятелей страны. Заведение было создано Сандро Сильвой и Мартой Секо в Мадриде в 2016 году и затем открылось в Лондоне и Дубае. В пятницу оно открыло двери для первых посетителей в Монако.

Интерьер, вдохновленный природой, создан художником и декоратором Ласаро Роса-Виоланом. © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Председатель совета директоров и генеральный директор SBM Стефан Валери поделился: «Мы стремимся расширять наши гастрономические перспективы, предлагая миру что-то уникальное, опираясь на наше наследие. Наше меню, включающее азиатские, латиноамериканские, средиземноморские и местные монегасские блюда, дает гостям уникальную возможность познакомиться с лучшей кухней мира в атмосфере живой музыки в жанрах джаз, босса-нова и кубинские мелодии».