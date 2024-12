Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène inaugurano il New Moods: un locale mitico rinasce a Monaco

È stato il lancio perfetto per il New Moods, che apre ufficialmente le porte al pubblico giovedì 5 dicembre. Si prospetta una serata indimenticabile © Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali

Il 30 novembre, il Principato ha ritrovato uno dei suoi luoghi più emblematici, il New Moods. All’inaugurazione, carica di emozioni, ha partecipato anche la Coppia Principesca, accompagnata da Stéphane Valeri, Presidente e Amministratore Delegato della Monte-Carlo SBM, Didier Guillaume, Ministro di Stato, Thomas Brezzo, Presidente del Consiglio Nazionale e Georges Marsan, Sindaco di Monaco.

Dopo tredici anni di assenza, il mitico Moods prende nuova vita come New Moods. Questo sabato sera, i riflettori si sono riaccesi su questa istituzione della vita notturna del Principato, con un’inaugurazione davvero tanto attesa.

Una serata all’insegna dell’emozione e del glamour a cui erano presenti il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, oltre a diverse personalità politiche e culturali.

Il New Moods, frutto della visione di Stéphane Valeri e del team del locale, tra cui il direttore Stéphane Lobono, promette di far rinascere lo stesso spirito leggendario del suo predecessore.

“È con una certa emozione che prendo la parola davanti a voi questa sera, perché sapete quanto questo progetto di rinascita del Moods mi stesse a cuore, come a molti residenti e amanti del Principato. Questo New Moods nasce, come il primo, da un lavoro di squadra, con un nuovo posizionamento per garantirne la continuità e le prestazioni a beneficio di Monte-Carlo e dei suoi residenti, nonché dei nostri clienti in visita”, ha dichiarato Stéphane Valeri, in apertura del suo discorso inaugurale.

Da sinistra a destra: Alfonso Ciulla, Direttore artistico della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, lo chef Marcel Ravin, S.E. Didier Guillaume, Ministro di Stato, S.A.S. la Principessa Charlène, S.A.S. il Principe Alberto II, Stéphane Valeri, CEO della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Lobono, Direttore di New Moods e Frédéric Darnet, Direttore del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Una rinascita simbolica

Sotto i riflettori, gli ospiti hanno assistito a un momento speciale: lo svelamento della targa inaugurale, seguito da un commovente omaggio a Jean-René Palacio, la mente dietro al concept originale del Moods nato nel 2008. È stato lui a ideare la rivoluzionaria formula di spettacoli e serate musicali che ha entusiasmato il Principato per tre anni. La sua famiglia, presente per l’occasione, ha condiviso l’emozione con gli ospiti.

Il gesto simbolico del Principe Alberto II e della Principessa Charlène è stato emozionante: con una lampadina consegnata da Stéphane Valeri e Stéphane Lobono hanno riacceso la luce che si era spenta nel 2011. Ed ecco la magia. In quel momento, il palco si è illuminato, accogliendo per la prima volta le luci di questo nuovo periodo e le prime note dei musicisti.

Il New Moods ha subito una metamorfosi, con un nuovo look e un programma che ha riscosso un grande successo durante la prima serata. La Tribu, il primo gruppo a esibirsi sul palco rinnovato, ha intrattenuto gli ospiti che si solo deliziati con i cocktail Signature e le creazioni culinarie dello chef Marcel Ravin.

Crediti fotografici: Direzione della Comunicazione / Manuel Vitali.

Informazioni utili:

Dove: New Moods, Place du Casino, 98000 Monaco

Quando: apertura al pubblico dal 5 dicembre al 29 marzo 2025, in seguito apertura annuale da ottobre a marzo.

Orari: da giovedì a sabato, dalle 18:00 a mezzanotte

Prezzo: Dalle 20:00 – spesa minima 50 euro – Finger food e bevande

Capacità: 134 persone sedute e 200 persone in piedi, per i cocktail

Parcheggio: Parcheggio Boulingrins (0,70 €/ora dalle 19:00)

Semi-privè sul soppalco (35 persone) o zona VIP (6 persone)

Utilizzo eslusivo del locale: da domenica a mercoledì incluso

Informazioni e prenotazioni al +377 98 06 20 08

