Stéphane Tendero prend la direction du Café de Paris Monte-Carlo

Il succède à Éric Gorjux, qui avait assuré la direction de la brasserie depuis sa réouverture en novembre 2023.

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans des postes de directeur dans la restauration, Stéphane Tendero compte bien apporter son expertise pour guider les équipes et garantir l’excellence du Café de Paris Monte-Carlo.

Des grandes brasseries parisiennes au Café de Paris Monte-Carlo

Stéphane Tendero a évolué dans de prestigieux établissements parisiens avant de rejoindre Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Dès le début de sa carrière, il s’est fait un nom en occupant des rôles clés dans des établissements de prestige en France, notamment dans les casinos de Bordeaux, Trouville-sur-Mer et Enghien-les-Bains.

Son expertise l’a ensuite conduit à Paris, où il a dirigé certains des lieux les plus emblématiques de la capitale. Parmi ses réalisations marquantes, on trouve son rôle de directeur exécutif à La Coupole et sa réussite dans l’ouverture de la brasserie de Thierry Marx pour le groupe Lagardère Travel Retail.

Au Fouquet’s Paris, il devient le directeur de la restauration et réussit à insuffler une nouvelle dynamique en développant une expérience client haut de gamme. Son expertise a permis à l’établissement de devenir un véritable point de rencontre pour les amateurs de gastronomie et de luxe, avec plus de 1 000 couverts par jour. « Pour y parvenir, le partage du savoir est essentiel et je prête une attention toute particulière à l’humain et à la transmission dans la gestion de mes équipes », a-t-il confié dans un communiqué.

